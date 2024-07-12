«Допоможемо адаптуватися в нову громаду й відкрити власний бізнес» — в Кременчуці відкрили хаб для жінок

Сьогодні, 12 липня, в Кременчуці в рамках проєкт «Місце надії України» відбулося відкриття хабу для жінок-переселенок й жінок, постраждалих від війни
Це перший з чотирьох хабів, які відкриваються по різних містах України: в Кременчуці, Луцьку, Миколаєві та Чернігові.
Головна мета проєкту — допомогти жінкам та дівчатам, що постраждали від війни або були вимушені змінити місце проживання, адаптуватися до нових реалій життя.
Вона розповіла, що в рамках проєкту заплановано забезпечити підтримку та інтеграцію 1000 жінкам та як мінімум 300 жінок працевлаштувати або допомогти відкрити власний бізнес. Особливу увагу приділять мешканкам сільської місцевості.
Жінок та дівчат, які потрапили в проєкт, чекає групова робота з психологинями, можливість працевлаштування у сфері сільського господарства, відкриття власної справи (ягідництво, овочівництво, тваринництво), різні майстер-класи, цікаві зустрічі й знайомства, корисні тренінги.
Вона розповіла, що на сьогодні вже зареєстровано близько 1300 осіб на участь в проєкті, з них близько 400 жінок — мешканки Полтавщини.
На відкритті хабу були присутні представники бізнесу, місцевої влади, центру зайнятості, а також перші учасниці проєкту. Всі говорили про важливість ініціативи та бажали успішної роботи проєкту.
Участь у заходах безкоштовна.
Для того, щоб потрапити в проєкт, звертайтесь за адресою: вулиця Університетська, 22в, другий поверх — тут знаходиться регіональний офіс і навчальний хаб.
Також можна зареєструватися для участі ТУТ.
Поставити запитання можна за телефоном, +380674873742 (Viber, WhatsApp, Telegram), +380673469058 (Viber, WhatsApp, Telegram) та електронною поштою supportUHP@uaberries.com
Проєкт «Місце надії України» впроваджується Асоціацією «Ягідництво України» в партнерстві з ГС «Інноваційне фермерство і кооперація» та БО БФ «Світ жінок», за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН.
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