«Допоможемо адаптуватися в нову громаду й відкрити власний бізнес» — в Кременчуці відкрили хаб для жінок

Сьогодні, 18:33 Переглядів: 214

Сьогодні, 12 липня, в Кременчуці в рамках проєкт «Місце надії України» відбулося відкриття хабу для жінок-переселенок й жінок, постраждалих від війни

Це перший з чотирьох хабів, які відкриваються по різних містах України: в Кременчуці, Луцьку, Миколаєві та Чернігові.

Головна мета проєкту — допомогти жінкам та дівчатам, що постраждали від війни або були вимушені змінити місце проживання, адаптуватися до нових реалій життя.

— Ми захотіли створити таке місце, в якому б жінки почувалися спокійно, могли б підтримувати одна одну, спілкуватися, допомагати, розвиватися. Для цього в нас є два напрямки: по-перше, це психологічна допомога і соціальна адаптація й вже потім професійне навчання й працевлаштування, — зазначила керівниця проєкт, президентка асоціації «Ягідництво України» Ірина Кухтіна.

Вона розповіла, що в рамках проєкту заплановано забезпечити підтримку та інтеграцію 1000 жінкам та як мінімум 300 жінок працевлаштувати або допомогти відкрити власний бізнес. Особливу увагу приділять мешканкам сільської місцевості.

Жінок та дівчат, які потрапили в проєкт, чекає групова робота з психологинями, можливість працевлаштування у сфері сільського господарства, відкриття власної справи (ягідництво, овочівництво, тваринництво), різні майстер-класи, цікаві зустрічі й знайомства, корисні тренінги.

— В нас вже розпочали роботу групи психологічної підтримки, а сьогодні відбудеться перший тренінг з підприємництва, — зазначила Світлана Іщенко, керівник відділу навчання проєкту.

Вона розповіла, що на сьогодні вже зареєстровано близько 1300 осіб на участь в проєкті, з них близько 400 жінок — мешканки Полтавщини.

— Тренінги з підприємництва будуть проходити раз на тиждень, весь комплекс включає 10 блоків, спрямованих на те, щоб жінки від генерації бізнес-ідеї дійшли до готового бізнес-плану і старту власного бізнесу. Щоб вони пройшли весь цей етап разом з нами, — підкреслила пані Світлана.

На відкритті хабу були присутні представники бізнесу, місцевої влади, центру зайнятості, а також перші учасниці проєкту. Всі говорили про важливість ініціативи та бажали успішної роботи проєкту.

— Ми намагаємося приділяти увагу не тільки кожному кременчужанину, але й тим, хто переїхав в наше місто через війну. Сьогодні в Кременчуці більш як 30 000 внутрішньо переміщених осіб і звичайно питання їх соціальної адаптації, працевлаштування, інтеграції в міську громаду є актуальними. Місцева влада робить багато кроків з цих питань, але допомога громади та громадського суспільства надзвичайно важлива. Тому в добру путь! Сподіваюсь, всі задекларовані цілі будуть досягнуті й це дасть можливість покращити життя у нашій громаді, — зазначила Ольга Усанова, заступниця голови міста Кременчук.

Участь у заходах безкоштовна.