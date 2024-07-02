На Полтавщині легковик збив неповнолітнього мотоцикліста

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У понеділок, 1 липня, близько 19.50 у Карлівці на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль ВАЗ під керуванням 39-річного водія збив мотоцикл, на якому їхав 14-річний хлопець. Внаслідок зіткнення підлітка із травмами госпіталізували до дитячої міської клінічної лікарні у Полтаві.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини аварії.

Нагадаємо, минулого тижня у Полтаві під колеса автівки потрапив 11-річний велосипедист.