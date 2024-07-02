На Полтавщині перекинувся легковик: постраждала водійка та двоє дітей

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У понеділок, 1 липня, близько 18.30 на дорозі у Миргородському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Chevrolet Aveo перебувала 38-річна водійка. Жінка не впоралася з керуванням, внаслідок чого автомобіль злетів з проїжджої частини та перекинувся.

Внаслідок аварії водійка та двоє неповнолітніх дітей (9 та 11 років) травмувалися. Їх ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, учора на Полтавщині зіткнулися дві автівки — троє людей травмувалися.