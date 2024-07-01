В аварії на Полтавщині травмувалось троє людей

30 червня у Лубнах легковик Audi зіткнувся з автомобілем Jeep Cherokee. Внаслідок аварії водії машин та пасажирка Jeep травмувались. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
Вказано, що постраждалих госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Слідчі з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 29 червня у Полтаві зіткнулись автомобілі Renault та ВАЗ. Внаслідок ДТП постраждав 26-річний пасажир автомобіля Renault, його госпіталізували.
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