В аварії на Полтавщині травмувалось троє людей

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30 червня у Лубнах легковик Audi зіткнувся з автомобілем Jeep Cherokee. Внаслідок аварії водії машин та пасажирка Jeep травмувались. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Вказано, що постраждалих госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

Слідчі з’ясовують обставини події в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 29 червня у Полтаві зіткнулись автомобілі Renault та ВАЗ. Внаслідок ДТП постраждав 26-річний пасажир автомобіля Renault, його госпіталізували.