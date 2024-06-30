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Надзвичайні новини

У Полтаві в ДТП постраждав пасажир легковика

Сьогодні, 10:39 Переглядів: 153

Правоохоронці встановлюють обставини події

29 червня близько 15.30 на вулиці Великорогізнянська у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, зіткнулись автомобілі Renault, під керуванням 34-річного водія, та ВАЗ, під керуванням 28-річного водія. Внаслідок ДТП постраждав 26-річний пасажир автомобіля Renault, його госпіталізували. 

 

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, 27 червня у Полтаві під колеса автівки потрапив 11-річний велосипедист.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава
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