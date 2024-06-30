У Полтаві в ДТП постраждав пасажир легковика

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29 червня близько 15.30 на вулиці Великорогізнянська у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), повідомляє Відділ комунікації поліції в Полтавській області.

За попередньою версією слідства, зіткнулись автомобілі Renault, під керуванням 34-річного водія, та ВАЗ, під керуванням 28-річного водія. Внаслідок ДТП постраждав 26-річний пасажир автомобіля Renault, його госпіталізували.

За цим фактом правоохоронці розпочали провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлюють слідчі.

Нагадаємо, 27 червня у Полтаві під колеса автівки потрапив 11-річний велосипедист.