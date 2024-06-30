Кременчужаин виборов третє місце на світовому чемпіонаті з кави

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Іван Білоусов з Кременчука, що на Полтавщині, виборов третє місце на Світовому чемпіонаті з кави у Копенгагені. Про це у суботу, 29 червня, повідомили на сторінці конкурсу.

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Чемпіонат відбувся у Данії, з 27 по 29 червня. Учасники змагалися у трьох номінаціях: кава та алкоголь, лате-арт та джезва. Іван Білоусов, який працює менеджером комерційного відділу у київській компанії Idealist Coffee Co, готував каву в джезві, пише zaxid.net. Він пропустив уперед тільки Францію і Туреччину. Четверте місце виборов представник Італії, а п’яте — Канади.

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Ця бронза є найкращим результатом України у цій спеціальності з 2018 року (тоді четверте місце виборов Артем Бакуров з київської кав’ярні One love coffee).

Іван Білоусов є національним чемпіоном України з приготування кави у джезві. Напередодні світового чемпіонату він розповідав, що створив для конкурсу авторський напій під назвою «Східний експрес», створивши форму й цікаву подачу. Він презентував каву в келиху з кубиком льоду, а для кращого візуального сприйняття зробив дерев’яну шкатулку з підсвіткою. Для авторського напою обрав каву з Колумбії, яка має високу солодкість. Кава була оброблена у лактобактеріях.

Нагадаємо, торік кременчужанка знайшла автора листа, який залишив його у кав'ярні на 8 років раніше.