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Кременчужаин виборов третє місце на світовому чемпіонаті з кави

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 142

Він готував каву у джезві

Іван Білоусов з Кременчука, що на Полтавщині, виборов третє місце на Світовому чемпіонаті з кави у Копенгагені. Про це у суботу, 29 червня, повідомили на сторінці конкурсу.

Чемпіонат відбувся у Данії, з 27 по 29 червня. Учасники змагалися у трьох номінаціях: кава та алкоголь, лате-арт та джезва. Іван Білоусов, який працює менеджером комерційного відділу у київській компанії Idealist Coffee Co, готував каву в джезві, пише zaxid.net. Він пропустив уперед тільки Францію і Туреччину. Четверте місце виборов представник Італії, а п’яте — Канади.

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Допис, поширений IDEALIST COFFEE CO. (@idealistcoffee.co)


Ця бронза є найкращим результатом України у цій спеціальності з 2018 року (тоді четверте місце виборов Артем Бакуров з київської кав’ярні One love coffee).

Іван Білоусов є національним чемпіоном України з приготування кави у джезві. Напередодні світового чемпіонату він розповідав, що створив для конкурсу авторський напій під назвою «Східний експрес», створивши форму й цікаву подачу. Він презентував каву в келиху з кубиком льоду, а для кращого візуального сприйняття зробив дерев’яну шкатулку з підсвіткою. Для авторського напою обрав каву з Колумбії, яка має високу солодкість. Кава була оброблена у лактобактеріях.

Нагадаємо, торік кременчужанка знайшла автора листа, який залишив його у кав'ярні на 8 років раніше. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: кава конкурс
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