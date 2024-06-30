У Горішніх Плавнях горів під'їзд багатоповерхівки

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 2

29 червня о 22.40 на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях сталася пожежа в під’їзді багатоповерхівки. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив дитячий візок і закоптив стіни та стелю на площі 15 кв. м.

Пожежу локалізували до прибуття надзвичайників.

Нагадаємо, 11 червня у Горішніх Плавнях горіла квартира у п'ятиповерхівці.