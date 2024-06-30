У Горішніх Плавнях горів під'їзд багатоповерхівки

29 червня о 22.40 на вулиці Добровольського у Горішніх Плавнях сталася пожежа в під’їзді багатоповерхівки. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив дитячий візок і закоптив стіни та стелю на площі 15 кв. м.
Пожежу локалізували до прибуття надзвичайників.
Нагадаємо, 11 червня у Горішніх Плавнях горіла квартира у п'ятиповерхівці.
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