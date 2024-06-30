Вночі у Горішніх Плавнях горіла автівка

Пожежу ліквідували до прибуття надзвичайників
29 червня о 22.52 на вулиці Героїв Дніпра у Горішніх Плавнях сталася пожежа легкового автомобіля. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь знищив переднє сидіння і закоптив салон автомобіля.
Пожежу ліквідували до прибуття надзвичайників.
Нагадаємо, 25 червня в селі Іванівка Лубенського району згоріло авто.
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