На дорозі Полтава – Суми зіткнулись ВАЗ і Ford: є постраждалий

1 липня близько 7.15 на автодорозі Полтава – Суми поблизу села Рунівщина у Полтавському районі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, легковий ВАЗ, під керуванням 52-річного водія, зіткнувся з Ford, за кермом якого перебував 33-річний водій.

Унаслідок зіткнення постраждав водій ВАЗа, його ушпиталили.

За цим фактом слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, вчора у центрі Кременчука зіткнулися два легковики.