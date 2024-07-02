Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Кременчук

Під палючим сонцем та зі шквалом емоцій завершився турнір Kremin Cup, присвячений пам’яті Валентина Маньковського

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 77

 

Змагання відбулися на стадіоні «Кремінь-Арена»

Завершився футбольний турнір Kremin Cup, присвячений пам’яті  Валентина Маньковського. Змагання проходили серед юнаків 2013 року народження, з 28 до 30 червня. МФК «Кремінь» представили вихованці Станіслава Турубари.

 

Учать у змаганнях взяли 8 команд:

Група А

  1. МФК Кремінь (Кременчук)
  2. ФК Титан (Запоріжжя)
  3. ФК Інтер (Дніпро)
  4. Дніпро-80-2 (Черкаси)

Група Б

  1. СА Ягуар (Кременчук)
  2. ФК Олександрія (Олександрія)
  3. ДЮСШ ім.Горпинка (Полтава)
  4. Дніпро-80 (Черкаси)

 

Результати матчів:

  • Кремінь — Інтер — 1:0
  • Олександрія — ДЮСШ ім.Горпинко — 0:10
  • Дніпро-80-2 — Титан — 2:0
  • Ягуар — Дніпро-80 — 0:3
  • Дніпро-80 — Олександрія — 0:1
  • Кремінь — Дніпро-80-2 — 3:1
  • Дніпро-80 — ДЮСШ ім.Горпинко — 1:0
  • Титан — Кремінь — 0:3
  • ДЮСШ ім.Горпинко — СК Ягуар — 4:0
  • Титан — Інтер — 3:2
  • Олександрія — СК Ягуар — 3:2
  • Інтер — Дніпро-80-2 — 0:1
  • Титан — Ягуар — 2:2 (0:2)
  • Кремінь — Дніпро-80 — 0:1
  • Олександрія — ФК Інтер — 4:0
  • ДЮСШ ім.Горпинко — Дніпро-80-2 — 2:0
  • Гра за 7-8 місце. Інтер — Титан — 1:2
  • Гра за 5-6 місце. Олександрія — Ягуар — 2:3
  • Гра за 3-4 місце. Кремінь — Дніпро-80-2 — 2:1
  • Фінал. ДЮСШ ім.Горпинко — Дніпр-80 — 2:0

Переможцем турніру стала команда ДЮСШ ім.Горпинко, срібні нагороди здобув Дніпро-80, а бронзові медалі — МФК Кремінь, 4 місце — Дніпро-80-2, 5 місце — СА Ягуар, 6 місце — ФК Олександрія, 7 — ФК Титан, 8 — ФК Інтер.

Спортсмени отримали пам’ятні медалі, а кращі гравці команд — статуетки.

Кращі гравці в команді:

  • Ягуар — Ішалін Артем
  • Інтер — Кудряшов Даніїл
  • Титан — Ключ Іван
  • Олександрія — Марченко Іван
  • Дніпро-80-2 — Петрусенко Ілля
  • Дніпро-80 — Семенченко Макар
  • Кремінь — Гирман Ярослав
  • ДЮСШ ім.Горпинко — Сич Денис

 

  • Кращий воротар — Купенко Ігор, Кремінь
  • Кращий захисник — Шемет Тимофій, Інтер
  • Кращі півзахисники — Криган Михайло, Олександрія та Цип’ящук Назар, Дніпро-80-2
  • Кращі нападники — Бутко Тимофій, ДЮСШ ім. Горпинко та Сафонов Микита, Титан
  • Кращі гравці — Онищенко Назар, Дніпро-80 та Осташко Нікіта, Ягуар
  • Приз глядацьких симпатій отримала єдина дівчина на турнірі — Софія Зіняр.

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Маньковский
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх