Під палючим сонцем та зі шквалом емоцій завершився турнір Kremin Cup, присвячений пам’яті Валентина Маньковського

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 77

Змагання відбулися на стадіоні «Кремінь-Арена»

Завершився футбольний турнір Kremin Cup, присвячений пам’яті Валентина Маньковського. Змагання проходили серед юнаків 2013 року народження, з 28 до 30 червня. МФК «Кремінь» представили вихованці Станіслава Турубари. Учать у змаганнях взяли 8 команд: Група А МФК Кремінь (Кременчук) ФК Титан (Запоріжжя) ФК Інтер (Дніпро) Дніпро-80-2 (Черкаси) Група Б СА Ягуар (Кременчук) ФК Олександрія (Олександрія) ДЮСШ ім.Горпинка (Полтава) Дніпро-80 (Черкаси) Результати матчів: Кремінь — Інтер — 1:0

Олександрія — ДЮСШ ім.Горпинко — 0:10

Дніпро-80-2 — Титан — 2:0

Ягуар — Дніпро-80 — 0:3

Дніпро-80 — Олександрія — 0:1

Кремінь — Дніпро-80-2 — 3:1

Дніпро-80 — ДЮСШ ім.Горпинко — 1:0

Титан — Кремінь — 0:3

ДЮСШ ім.Горпинко — СК Ягуар — 4:0

Титан — Інтер — 3:2

Олександрія — СК Ягуар — 3:2

Інтер — Дніпро-80-2 — 0:1

Титан — Ягуар — 2:2 (0:2)

Кремінь — Дніпро-80 — 0:1

Олександрія — ФК Інтер — 4:0

ДЮСШ ім.Горпинко — Дніпро-80-2 — 2:0

Гра за 7-8 місце. Інтер — Титан — 1:2

Гра за 5-6 місце. Олександрія — Ягуар — 2:3

Гра за 3-4 місце. Кремінь — Дніпро-80-2 — 2:1

Фінал. ДЮСШ ім.Горпинко — Дніпр-80 — 2:0 Переможцем турніру стала команда ДЮСШ ім.Горпинко, срібні нагороди здобув Дніпро-80, а бронзові медалі — МФК Кремінь, 4 місце — Дніпро-80-2, 5 місце — СА Ягуар, 6 місце — ФК Олександрія, 7 — ФК Титан, 8 — ФК Інтер. Спортсмени отримали пам’ятні медалі, а кращі гравці команд — статуетки. Кращі гравці в команді: Ягуар — Ішалін Артем

Інтер — Кудряшов Даніїл

Титан — Ключ Іван

Олександрія — Марченко Іван

Дніпро-80-2 — Петрусенко Ілля

Дніпро-80 — Семенченко Макар

Кремінь — Гирман Ярослав

ДЮСШ ім.Горпинко — Сич Денис Кращий воротар — Купенко Ігор, Кремінь

Кращий захисник — Шемет Тимофій, Інтер

Кращі півзахисники — Криган Михайло, Олександрія та Цип’ящук Назар, Дніпро-80-2

Кращі нападники — Бутко Тимофій, ДЮСШ ім. Горпинко та Сафонов Микита, Титан

Кращі гравці — Онищенко Назар, Дніпро-80 та Осташко Нікіта, Ягуар

Приз глядацьких симпатій отримала єдина дівчина на турнірі — Софія Зіняр.

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