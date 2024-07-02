Під палючим сонцем та зі шквалом емоцій завершився турнір Kremin Cup, присвячений пам’яті Валентина Маньковського

Змагання відбулися на стадіоні «Кремінь-Арена»
Завершився футбольний турнір Kremin Cup, присвячений пам’яті Валентина Маньковського. Змагання проходили серед юнаків 2013 року народження, з 28 до 30 червня. МФК «Кремінь» представили вихованці Станіслава Турубари.
Учать у змаганнях взяли 8 команд:
Група А
- МФК Кремінь (Кременчук)
- ФК Титан (Запоріжжя)
- ФК Інтер (Дніпро)
- Дніпро-80-2 (Черкаси)
Група Б
- СА Ягуар (Кременчук)
- ФК Олександрія (Олександрія)
- ДЮСШ ім.Горпинка (Полтава)
- Дніпро-80 (Черкаси)
Результати матчів:
- Кремінь — Інтер — 1:0
- Олександрія — ДЮСШ ім.Горпинко — 0:10
- Дніпро-80-2 — Титан — 2:0
- Ягуар — Дніпро-80 — 0:3
- Дніпро-80 — Олександрія — 0:1
- Кремінь — Дніпро-80-2 — 3:1
- Дніпро-80 — ДЮСШ ім.Горпинко — 1:0
- Титан — Кремінь — 0:3
- ДЮСШ ім.Горпинко — СК Ягуар — 4:0
- Титан — Інтер — 3:2
- Олександрія — СК Ягуар — 3:2
- Інтер — Дніпро-80-2 — 0:1
- Титан — Ягуар — 2:2 (0:2)
- Кремінь — Дніпро-80 — 0:1
- Олександрія — ФК Інтер — 4:0
- ДЮСШ ім.Горпинко — Дніпро-80-2 — 2:0
- Гра за 7-8 місце. Інтер — Титан — 1:2
- Гра за 5-6 місце. Олександрія — Ягуар — 2:3
- Гра за 3-4 місце. Кремінь — Дніпро-80-2 — 2:1
- Фінал. ДЮСШ ім.Горпинко — Дніпр-80 — 2:0
Переможцем турніру стала команда ДЮСШ ім.Горпинко, срібні нагороди здобув Дніпро-80, а бронзові медалі — МФК Кремінь, 4 місце — Дніпро-80-2, 5 місце — СА Ягуар, 6 місце — ФК Олександрія, 7 — ФК Титан, 8 — ФК Інтер.
Спортсмени отримали пам’ятні медалі, а кращі гравці команд — статуетки.
Кращі гравці в команді:
- Ягуар — Ішалін Артем
- Інтер — Кудряшов Даніїл
- Титан — Ключ Іван
- Олександрія — Марченко Іван
- Дніпро-80-2 — Петрусенко Ілля
- Дніпро-80 — Семенченко Макар
- Кремінь — Гирман Ярослав
- ДЮСШ ім.Горпинко — Сич Денис
- Кращий воротар — Купенко Ігор, Кремінь
- Кращий захисник — Шемет Тимофій, Інтер
- Кращі півзахисники — Криган Михайло, Олександрія та Цип’ящук Назар, Дніпро-80-2
- Кращі нападники — Бутко Тимофій, ДЮСШ ім. Горпинко та Сафонов Микита, Титан
- Кращі гравці — Онищенко Назар, Дніпро-80 та Осташко Нікіта, Ягуар
- Приз глядацьких симпатій отримала єдина дівчина на турнірі — Софія Зіняр.