«Полтаваобленерго» змінили графік погодинних відключень: світло вимикатимуть по дві черги

На Полтавщині скоригували графік погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Впродовж дня, із 10.00 до 13.00 світло громадянам вимикатимуть по дві черги замість трьох.
Ознайомитися з графіком погодинного відключення світла на вівторок можна за посиланням.
Знайти свою чергу можна у переліку адрес.
Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.
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