«Полтаваобленерго» змінили графік погодинних відключень: світло вимикатимуть по дві черги

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 275

Діятиме такий графік із 10.00 до 13.00

На Полтавщині скоригували графік погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Впродовж дня, із 10.00 до 13.00 світло громадянам вимикатимуть по дві черги замість трьох.

Ознайомитися з графіком погодинного відключення світла на вівторок можна за посиланням.

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, відключення світла у побутових споживачів можуть тривати до серпня-вересня, заявляв у травні радник Прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко. За його словами, дефіцит в енергосистемі буде і взимку навіть за високих температур.