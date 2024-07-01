У центрі Кременчука зіткнулися два легковики — очевидці

Сьогодні, 1 липня, близько 19.30 у Кремнечуці поблизу центрального ринку поруч із магазином АТБ тсалася дорожньо-транспортна пригода. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили очевидці з місця події.
За попередніми даними, зіткнулися два легкові автомобілі: Audi та Volkswagen. Очевидці говорять, що автомобіль Volkswagen виїжджав від АТБ.
Попередньо, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці на перехресті Троїцької і Маслова сталася аварія: в результаті зіткнення є постраждалі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.