Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес
Вчора, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 2 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- Вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
- Пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
- Вул. Василя Сліпака, 8-45А
- Пров. Дніпровський, 1-6
- Пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
- Пров. Сержанта Онопченка, 21-49.
З 8.00 до 17.00
- Вул. Космічна, 7А-20
- Просп. Полтавський, 5-44/2
- Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- Вул. Софіївська, 36А-38/19
- Вул. Небесної Сотні, 2
- Вул. Українська, 5
- Вул. Шевченка, 11, 13
- Вул. Джерельна, 16, 18
- Пров. Рівненський, 1-44
- Пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- Туп. 1-й Парковий, 3-8
- Пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- Туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- Пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- Вул. Вагонна, 10-32
- Пров. Деповський, 1-23
- Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- Пров. Житлобудівний, 2/34-16
- Пр. Житлобудівний, 3-20/11
- Вул. Кохнівська, 63-108
- Пров. Межовий, 9, 23
- Пров. Бакинський, 9-12
- Пров. Бар'єрний, 7-12
- Пров. Західний, 11, 12, 14
- Пров. Квітневий, 1-10
- Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
- Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
- Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- Вул. Озерна, 3-13
- Туп. Озерний, 3/7-26/13
- Вул. Садківська, 15/20-30/15
- Пров. Садківський, 2-34А
- Туп. Садківський, 3/3-23
- Пров. Івана Кожедуба, 13-32
- Вул. Ковальська, 35-37
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- Вул. Лінійна, 1-4
- Вул. Макаренка, 1, 1049Б
- Вул. Павла Чубинського, 21-33
- Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24
- Вул. Ковальська, 30/24, 35
- Пров. Тополевий, 14, 20
- Вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1
- Вул. Євгена Коновальця, 3, 4, 7/1, 9/2
- Пр-д Марусі Богуславки, 3, 5
- Вул. Недогарська, 5/8-24/15
- Пров. Недогарський, 3-18/29
- Вул. Нова, 15/14-28
- Вул. Приреченська, 1-18
- Вул. Тракторна, 3/1-22.
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