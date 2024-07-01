Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 1 643

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 2 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • С. Потоки.

З 6.00 до 18.00

  • Вул. Академіка Герасимовича, 2-46А
  • Пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8
  • Вул. Василя Сліпака, 8-45А
  • Пров. Дніпровський, 1-6
  • Пров. Олександра Олеся, 13, 13/1
  • Пров. Сержанта Онопченка, 21-49.

З 8.00 до 17.00

  • Вул. Космічна, 7А-20
  • Просп. Полтавський, 5-44/2
  • Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
  • Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
  • Вул. Софіївська, 36А-38/19
  • Вул. Небесної Сотні, 2
  • Вул. Українська, 5
  • Вул. Шевченка, 11, 13
  • Вул. Джерельна, 16, 18
  • Пров. Рівненський, 1-44
  • Пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • Туп. 1-й Парковий, 3-8
  • Пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • Туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • Пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • Вул. Вагонна, 10-32
  • Пров. Деповський, 1-23
  • Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • Пров. Житлобудівний, 2/34-16
  • Пр. Житлобудівний, 3-20/11
  • Вул. Кохнівська, 63-108
  • Пров. Межовий, 9, 23
  • Пров. Бакинський, 9-12
  • Пров. Бар'єрний, 7-12
  • Пров. Західний, 11, 12, 14
  • Пров. Квітневий, 1-10
  • Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
  • Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
  • Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
  • Вул. Озерна, 3-13
  • Туп. Озерний, 3/7-26/13
  • Вул. Садківська, 15/20-30/15
  • Пров. Садківський, 2-34А
  • Туп. Садківський, 3/3-23
  • Пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • Вул. Ковальська, 35-37
  • Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
  • Вул. Лінійна, 1-4
  • Вул. Макаренка, 1, 1049Б
  • Вул. Павла Чубинського, 21-33
  • Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24
  • Вул. Ковальська, 30/24, 35
  • Пров. Тополевий, 14, 20
  • Вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1
  • Вул. Євгена Коновальця, 3, 4, 7/1, 9/2
  • Пр-д Марусі Богуславки, 3, 5
  • Вул. Недогарська, 5/8-24/15
  • Пров. Недогарський, 3-18/29
  • Вул. Нова, 15/14-28
  • Вул. Приреченська, 1-18
  • Вул. Тракторна, 3/1-22.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх