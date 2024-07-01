Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 1 643

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 2 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 С. Потоки. З 6.00 до 18.00 Вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

Пров. Алли Горської, 1, 2, 6-8

Вул. Василя Сліпака, 8-45А

Пров. Дніпровський, 1-6

Пров. Олександра Олеся, 13, 13/1

Пров. Сержанта Онопченка, 21-49. З 8.00 до 17.00 Вул. Космічна, 7А-20

Просп. Полтавський, 5-44/2

Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

Вул. Софіївська, 36А-38/19

Вул. Небесної Сотні, 2

Вул. Українська, 5

Вул. Шевченка, 11, 13

Вул. Джерельна, 16, 18

Пров. Рівненський, 1-44

Пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

Туп. 1-й Парковий, 3-8

Пр. 2-й Кохнівський, 3-10

Туп. 2-й Парковий, 3-8/2

Пр. 3-й Кохнівський, 4-18

Вул. Вагонна, 10-32

Пров. Деповський, 1-23

Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

Пров. Житлобудівний, 2/34-16

Пр. Житлобудівний, 3-20/11

Вул. Кохнівська, 63-108

Пров. Межовий, 9, 23

Пров. Бакинський, 9-12

Пров. Бар'єрний, 7-12

Пров. Західний, 11, 12, 14

Пров. Квітневий, 1-10

Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9

Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

Пров. Кам'яногірський, 3/1-24

Вул. Озерна, 3-13

Туп. Озерний, 3/7-26/13

Вул. Садківська, 15/20-30/15

Пров. Садківський, 2-34А

Туп. Садківський, 3/3-23

Пров. Івана Кожедуба, 13-32

Вул. Ковальська, 35-37

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7

Вул. Лінійна, 1-4

Вул. Макаренка, 1, 1049Б

Вул. Павла Чубинського, 21-33

Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24

Вул. Ковальська, 30/24, 35

Пров. Тополевий, 14, 20

Вул. Богдана Хмельницького, 3-58/1

Вул. Євгена Коновальця, 3, 4, 7/1, 9/2

Пр-д Марусі Богуславки, 3, 5

Вул. Недогарська, 5/8-24/15

Пров. Недогарський, 3-18/29

Вул. Нова, 15/14-28

Вул. Приреченська, 1-18

Вул. Тракторна, 3/1-22.

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