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Не сплатив понад 6 млн грн податків: судитимуть керівника водоканалу у Миргороді

Вчора, 21:01 Переглядів: 155

 

Усі збитки, завдані державі, чоловік уже відшкодував у повному обсязі

На Полтавщині за несплачені податки судитимуть директора водоканалу у Миргороді. Про це інформують у пресслужбі Бюро економічної безпеки у Полтавській області.

За попередніми даними слідства відомо, що протягом 2020-2023 років керівник підприємства не виплатив 6,5 мільйони гривень податків із заробітних плат своїх працівників. А зекономлені таким чином кошти чоловік витрачав на потреби установи, вартість яких значно перевищувала ринкову.

Аналітики БЕБ провели необхідну роботу та підтвердили факт несплати податків та суму, на яку було завдано державі збитків. Крім того, під час обшуку правоохоронці знайшли документи, що підтверджували сумнівні закупівлі та ігнорування вимог податкового законодавства.

Наразі усю суму збитків керівник водоканалу повернув державі. Кримінальне провадження правоохоронці проводили за ч. 2 ст. 212 (Умисне ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України. Усі матеріали справи детективи БЕБ направили до суду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з початку року підприємці області не виплатити понад 11 млн грн податку із заробітних плат своїх працівників.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Бюро економічної безпеки
Теги: гроші податки водоканал Миргород БЕБ
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