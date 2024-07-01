У Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого молодшого сержанта Ігоря Коряковцева

Вчора, 22:00 Переглядів: 205

У понеділок, 1 липня, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою за Україну молодшим сержантом Ігорем Коряковцем. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».

Під час поховання міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков розповів про життя заиблого військовослужбовця.

Народився Ігор 29 листопада 1980 року у Горішніх Плавнях. Навчався у загальноосвітній школі № 6, а далі — у місцевому професійно-технічному училищі № 15, де здобув професію помічника машиніста тепловоза. Після проходження строкової військової служби у лавах Збройних сил України, потім працював у будівельній галузі міста та на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті в залізничному цеху за фахом.

Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Коряковцев став на захист України у квітні 2022 року.

23 червня 2024 року оператор взводу управління мінометної батареї штурмового батальйону молодший сержант Збройних сил України Ігор Коряковцев героїчно загинув поблизу села Іванівське Бахмутського району Донецької області. Світла і вічна пам’ять про подвиг Ігоря Коряковцева назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України, — додав міський голова.

Поховали полеглого захисника із почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.