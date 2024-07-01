У Горішніх Плавнях в останню путь провели полеглого молодшого сержанта Ігоря Коряковцева

У понеділок, 1 липня, у Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим у бою за Україну молодшим сержантом Ігорем Коряковцем. Про це повідомляють у телеграм-каналі «Горішні Плавні».
Під час поховання міський голова Горішніх Плавнів Дмитро Биков розповів про життя заиблого військовослужбовця.
Народився Ігор 29 листопада 1980 року у Горішніх Плавнях. Навчався у загальноосвітній школі № 6, а далі — у місцевому професійно-технічному училищі № 15, де здобув професію помічника машиніста тепловоза. Після проходження строкової військової служби у лавах Збройних сил України, потім працював у будівельній галузі міста та на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті в залізничному цеху за фахом.
Після початку повномасштабного вторгнення Ігор Коряковцев став на захист України у квітні 2022 року.
Поховали полеглого захисника із почестями у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.