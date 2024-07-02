Міський голова Горішніх Плавнів обговорив питання вибору професії із молоддю міста

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Днями міський голова Дмитро Биков зустрівся зі старшокласниками шкіл громади. Учасники бесіди обговорили шляхи свідомого вибору майбутньої професії та з’ясували, що слід враховувати при її виборі. Велику увагу, зокрема, приділили перспективам змін на ринку праці, зумовлених широким впровадженням штучного інтелекту та інших новітніх технологій.

Зустріч очільника громади Дмитра Бикова відбулася 28 травня в культурному центрі міської бібліотеки.

«Дуже приємно вас усіх бачити. Я пообіцяв два тижні тому, що відбудеться ще одна зустріч, де ми обговоримо з вами, як зробити свідомий і перспективний вибір майбутньої професії, враховуючи власні інтереси, нахили, попит обраної професії на ринку праці», — зазначив міський голова і закликав учнів до конструктивного діалогу.

Серед питань, що насамперед цікавили школярів — представників яких професій зараз не вистачає в громаді. Дмитро Биков розповів, що нестача кадрів відчувається практично в усіх сферах. Особливо в тих галузях, де мобілізували значну кількість чоловіків.

«Не вистачає представників робітничих професій, інженерів, техніків, механіків, енергетиків. До того ж з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну значна частина громадян працездатного віку виїхала за кордон, зокрема і жінки з дітьми. Тобто і чоловіки, і жінки різних професій, які адаптувалися в європейських країнах, працюють, ймовірніше, не повернуться додому», — наголосив міський голова.

Школярі, зокрема, цікавилися, чи є сенс сьогодні обирати юридичний фах. Як розповів міський голова, існує низка факторів, що здійснюватимуть вплив на юридичну галузь через чотири-п’ять років. Найбільше на роботу юристів вплине прогрес, що відбувається надзвичайно стрімко. Пощастить тим, хто зможе його наздогнати чи навіть хоча б «іти в ногу». У майбутньому інформаційні технології, штучний інтелект, тотальна автоматизація юридичного ринку практично замінять в цій сфері людей. Рано чи пізно спори будуть вирішуватися за допомогою віртуальних юридичних програм.

«Мобільні додатки для юристів, онлайн-конструктори договорів, аналітичні онлайн-платформи, смартофіси юридичних фірм — усе це вже сьогодні активно функціонує в правовому житті нашої країни», — зауважив Дмитро Биков.

Він наголосив, що сьогодні в Україні експерти вже говорять про трансформацію потреб клієнта. Мова йде про те, що від юридичного радника громадянин усе більше очікує не вирішення точкових проблем, з якими він звертається, а готового, комплексного рішення.

«Отже, потреба у великій кількості фахівців із права відпаде, конкуренція на ринку надання правових послуг значно зросте. Але якщо є велике бажання, інтерес і схильність до цієї професії, тоді, звісно, необхідно реалізовувати свою мрію. Щоб бути поза конкуренцією, необхідно стати найкращим фахівцем», — підкреслив міський голова.

Учасники зустрічі акцентували на тому, як штучний інтелект змінює ринок праці. Очільник громади зазначив, що на сьогодні лідерами із впровадження ШІ є роздрібна торгівля, ІТ та телекомунікація, охорона здоров’я, автомобільна промисловість, а також туризм і готельний бізнес.

«Третина бізнесу вже використовує штучний інтелект, а дев’ять із десяти компаній вважають, що використання штучного інтелекту дасть їм перевагу над конкурентами, — наголосив мер. — Майже чотири із п’яти компаній визначили ШІ пріоритетом у бізнес-стратегії. Згідно з основними прогнозами розвитку ШІ, до 2030 року інтелектуальні роботи можуть замінити 30% світової робочої сили. А 375 млн фахівців доведеться опанувати нову професію».

Дмитро Биков підкреслив, що штучний інтелект має репутацію стимулятора продуктивності. Однак деякі професії можуть опинитися під загрозою через повну автоматизацію. Зокрема, аналітики даних і дослідники початкового рівня, фахівці з обслуговування клієнтів та фахівці з фінансів та бухгалтерського обліку початкового рівня. Також серед них юристи початкового рівня, туристичні агенти. При цьому завдяки штучному інтелекту з’являтимуться нові професії. Наприклад, промпт-інженери — спеціалісти, які розробляють, доповнюють та редагують запити користувачів до ШІ. Також фахівці з продажу та маркетингу ШІ, які знають його можливості, можуть пояснити переваги та «продати» рішення ШІ бізнесу та споживачам.

«Невміле чи навмисно шкідливе використання ШІ може призвести не лише до технічних збоїв у роботі компаній, репутаційних ризиків, а й до судових спорів», — повідомив Дмитро Биков.

Особливий акцент було зроблено на професіях майбутнього. Зокрема, говорили про спеціалістів із зеленої енергетики.

«Сучасний світ хвилюють проблеми виснаження природних ресурсів, джерел отримання електричної енергії. Тому гостро стоїть питання про переключення на альтернативні джерела енергії. Цьому сприяє і зростання цін на традиційні енергоносії (газ, вугілля тощо). Сьогодні активно розвивається наука про отримання відновлювальних джерел енергії: енергії сонця, вітру, води, тепла землі», — наголосив Дмитро Биков.

Міський голова також висловив сподівання, що в майбутньому в Україні буде розвиватися ще одна перспективна професія — це фахівець в області нанотехнологій.

«Представники цієї галузі досліджують властивості й працюють з матеріалами на молекулярному рівні. Сьогодні дослідження в області нанотехнологій затребувані в усіх сферах людського життя. «Інженери майбутнього» — так, зазвичай, називають цих фахівців бізнесмени і вчені. Це й не дивно, адже нанотехнології на цей час вважаються однією з рушійних сил світового прогресу», — підкреслив очільник громади.

Дмитро Биков поцікавився в учасників зустрічі, чи обізнані вони з технологією блокчейну, яка поступово стає однією з найважливіших у сфері ІТ.

«Блокчейн — це технологія, побудована на використанні безперервного ланцюжка блоків з інформацією. Технологія унікальна, оскільки ланцюжок блоків зберігається на безлічі комп’ютерів, а центрального вузла не має, тому зруйнувати всю систему одним рухом не вийде. У цьому полягає її особлива цінність», — пояснив мер.

Він зазначив, що блокчейн передусім стали використовувати для видобутку криптовалют, але ця технологія стає затребуваною в багатьох інших сферах — від торгівлі будь-якими товарами до голосування на виборах. Деякі фахівці називають блокчейн головним технологічним проривом від часів винаходу інтернету.

«Уже зараз безліч компаній, серед них і провідні бізнес-гіганти, шукають фахівців із блокчейн-навичками. Ось кілька пов’язаних із блокчейн-навичками професій, які їх цікавлять: контент-менеджер, блокчейн-розробник, веб-дизайнер, розробник блокчейн-застосунків, криптоброкер», — вказав Дмитро Биков.

Неабиякий інтерес школярі проявили до професії психолога, яка сьогодні вважається добре затребуваною. Дмитро Биков підкреслив, що ця професія особлива, щоб її освоїти, треба розуміти, які вимоги до неї сьогодні існують.

«Психолог отримує велике емоційне навантаження. Якщо людина має низьку стресостійкість і не відрізняється відкритістю до інших, то вчитися на психолога не варто. У нашій країні ці послуги вже зараз стають вкрай необхідними», — наголосив мер.

Особливої актуальності послуги з психологічної допомоги набули після початку повномасштабної війни. Багато родин вимушені змінювати своє життя, миритися із втратами — самотужки подолати все це дуже складно. Військовослужбовці потребують психологічної реабілітації після тяжких поранень, через посттравматичний синдром.

«Профільні вищі навчальні заклади навчають психологів різних напрямів. Є багато видів діяльності, зокрема, сімейні, дитячі та шкільні психологи, спортивні, воєнні, політичні, корпоративні психологи. Це важлива робота, яка дозволяє вивчати поведінку людей, спостерігати за ними та досліджувати різнопланові життєві проблеми», — констатував Дмитро Биков.

Ще один напрям, який в майбутньому може стати важливим, — біомедична інженерія. Це галузь науки і техніки, яка поєднує інженерно-технічні та медико-біологічні знання.

«Коли у 2003 році було завершено проєкт із розшифрування геному людини, усі побачили, що по суті все диво людського життя записане в маленькій подвійній спіралі — ДНК. Саме цією проблемою буде займатися інженер-генетик. Уявіть собі майбутнє, де лікарі за допомогою генної інженерії зможуть швидко і доступно лікувати рак та страшні генетичні захворювання», — наголосив мер.

Для того, щоб працювати в області генної інженерії, вказав він, необхідна вища біологічна або медико-біологічна освіта зі спеціалізацією в генетиці, біології, мікробіології. Досвід для майбутнього На завершення розмови міський голова наголосив: «Яку б професію ви не обрали, головне, щоб вона стала улюбленою справою».

«І не забувайте, що незалежно від обраного фаху необхідно розвиватися протягом усього життя, опановувати нове і бути відповідальним за свій вибір. Необхідно вивчити як мінімум одну іноземну мову, адже саме від цього фактично буде залежати ваша самореалізація, кар’єра й успіх. Праця й наявність великої мрії — допоможуть у цьому», — підсумував Дмитро Биков.

Враженнями від заходу поділився учень десятого класу школи № 5 Кирило Козлікін.

«Це перша моя зустріч із міським головою в такому форматі. Отримав доволі позитивні враження. Це був цікавий та корисний досвід щодо отримання професій майбутнього, зокрема, професії генного інженера. Також я поставив питання щодо актуальності професії психолога. Є така думка — отримати цю професію, приносити людям користь», — розповів школяр.