Комплексний підхід до реабілітації дітей з особливими потребами у Горішніх Плавнях

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Цьогоріч у рамках відповідної програми для дітей Горішніх Плавнів передбачено три курси проходження реабілітації у Кременчуцькому центрі комплексної реабілітації. Перший курс проходив із 1 по 14 квітня, другий — з 27 травня по 7 червня. Група дітей у кількості 12 осіб щодня відвідувала соціальний заклад. Про це журналістам видання «Хроніки тижня» розповіла керівниця програми Любов Хиль. Нагадаємо, програма реабілітації дітей з інвалідністю в Горішніх Плавнях діє 16 рік поспіль. Вона реалізується згідно з рішенням Горішньоплавнівської міської ради. Фінансування забезпечує Благодійний фонд Полтавського ГЗК.

Для кожного підопічного, зазначила Любов Хиль, був складений графік перебування в центрі для отримання реабілітаційних послуг. Серед них масаж, лікувальна фізкультура (ЛФК), арттерапія (вид психотерапії, заснований на мистецтві та творчості), заняття в комп’ютерному класі.

Додатково кожна дитина отримувала фізіотерапевтичні процедури. Зокрема, використовувався дарсонваль — спеціальний апарат, що здійснює вплив на організм за допомогою змінних електричних струмів. Завдяки його дії, пояснюють реабілітологи, розширюються кровоносні судини, поліпшується живлення тканин і активізується кровообіг. Також кожна дитина отримувала процедуру з використанням вібромасажера, яка впливає на стан шкіри, покращує кровообіг та відтік лімфи, прискорює перебіг обмінних процесів, підвищує м’язовий тонус та розслаблює тіло. А також — магнітотерапію. Проникнення через організм низькочастотних магнітних полів, вважають фахівці, сприяє мобілізації регенеративних та імунних процесів у тканинах.

Крім того, учасники програми отримували послуги логопеда та психолога. А ще — гідрокінезотерапевта. Як пояснюють фахівці, гідрокінезотерапія — це спосіб фізичної реабілітації, який полягає у виконанні фізичної терапії у водному середовищі. Її особливістю є виконання фізичних вправ у антигравітаційних умовах під впливом температурних властивостей води з метою лікування. Також діти щодня відвідували заняття з учителем-реабілітологом. Це заняття з розвитку мови, ознайомлення з природою, математики.

Як повідомила Любов Хиль, протягом десяти днів відвідування Кременчуцького центру комплексної реабілітації кожна дитина отримала десять масажів, стільки ж занять з лікувальної фізкультури, а також шість послуг гідрокінезотерапевта, по 30 фізіотерапевтичних процедур. Крім того, відвідала по чотири заняття у логопеда і психолога, десять групових занять з учителем-реабілітологом та заняття у комп’ютерному класі. З початку року до 1 червня щовівторка в Горішніх Плавнях у приміщенні для учасників програми реабілітації дітей з інвалідністю відбувалися заняття з нейрографіки. Їх проводила Тетяна Амельченя. Батьки учасників раді можливості продовження програми, адже помічають позитивні зміни в розвитку дітей. Родина 13-річної Єви Борщер дуже вдячна за проходження комплексної реабілітації.

«Єва отримала комплексні відновлювальні процедури, які певною мірою сприяли покращенню її фізичного та психологічного стану. А ще мала змогу опанувати нові навички спілкування. Дякуємо фахівцям центру за професіоналізм і чуйне ставлення до наших дітей».

«Діти з інвалідністю потребують здійснення реабілітаційних заходів для всебічного розвитку, засвоєння ними знань, умінь, навичок, формування та розвитку фізичних, розумових, соціальних та інших здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу», — підсумувала Любов Хиль.