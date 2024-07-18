У Лубнах із під'їзду вкрали візок: поліція підозрює 14-річну дівчину

У вівторок, 16 липня, близько 12.30 із під'їзду багатоквартирного у Лубнах викрали дитячий візок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, до них звернулася 30-річна місцева мешканка, яка і повідомила про зникнення візочку.
За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгена Карпця, поліція розшукала візок та встановила особу підозрюваної:
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі Лубенського райвідділу поліції проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, цієї неділі, 14 липня, у Кременчуці із палати перинатального центру викрали немовля. Уже у вівторок, 16 липня, правоохороцні знайшли і дитину, і викрадача.
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