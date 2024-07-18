Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубнах із під'їзду вкрали візок: поліція підозрює 14-річну дівчину

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 0

 

Візок правоохоронці розшукали, слідчі дії тривають

У вівторок, 16 липня, близько 12.30 із під'їзду багатоквартирного у Лубнах викрали дитячий візок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до них звернулася 30-річна місцева мешканка, яка і повідомила про зникнення візочку. 

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгена Карпця, поліція розшукала візок та встановила особу підозрюваної:

У ході проведення першочергових заходів та слідчих дій оперативникам вдалося розкрити крадіжку. Правоохоронці встановили, що до вчинення даного злочину може бути причетна неповнолітня місцева мешканка. За місцем проживання правопорушниці (2010 року народження) слідчі та спеціалісти-криміналісти виявили та вилучили візок. Тривають слідчі дії.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. 

Наразі слідчі Лубенського райвідділу поліції проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, цієї неділі, 14 липня, у Кременчуці із палати перинатального центру викрали немовля. Уже у вівторок, 16 липня, правоохороцні знайшли і дитину, і викрадача.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: крадіжка дитячий візок Лубни поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх