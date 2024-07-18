У Лубнах із під'їзду вкрали візок: поліція підозрює 14-річну дівчину

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 0

У вівторок, 16 липня, близько 12.30 із під'їзду багатоквартирного у Лубнах викрали дитячий візок. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, до них звернулася 30-річна місцева мешканка, яка і повідомила про зникнення візочку.

За словами начальника Лубенського райвідділу поліції Євгена Карпця, поліція розшукала візок та встановила особу підозрюваної:

У ході проведення першочергових заходів та слідчих дій оперативникам вдалося розкрити крадіжку. Правоохоронці встановили, що до вчинення даного злочину може бути причетна неповнолітня місцева мешканка. За місцем проживання правопорушниці (2010 року народження) слідчі та спеціалісти-криміналісти виявили та вилучили візок. Тривають слідчі дії.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі Лубенського райвідділу поліції проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, цієї неділі, 14 липня, у Кременчуці із палати перинатального центру викрали немовля. Уже у вівторок, 16 липня, правоохороцні знайшли і дитину, і викрадача.