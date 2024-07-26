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Кременчук, Споживач

На Кременчуччині подорожчали хліб, цукор та газ, а подешевшали гречка та овочі — моніторинг цін

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 2

 

Куди можна звернутися зі скаргою, якщо помітили порушення чи завищення цін

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району станом на 26 липня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині подорожчали зріджений газ для автомобілів, цукор та хліб. А подешевшали гречка, молоко та овочі.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі сезонні овочі та жодні ягоди та фрукти не підпадають під моніторинг цін.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

  • цукор – на 2,00 грн за кг;
  • хліб – на 0,85 грн за 0,55 кг;
  • картопля молода — на 0,55 грн за кг;
  • автогаз — на 1,15 грн за літр.

подешевшали:

  • крупа гречана – на 0,95 грн за кг;
  • молоко — на 0,45 грн за 0,9 літра;
  • цибуля ріпчаста — на 1,20 грн за кг.
  • буряк – на 1,46 грн за кг;
  • морква молода — на 1,50 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА моніторинг цін Держпродспоживслужба ціни Кременчуцький район
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