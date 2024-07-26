Комунальне підприємство «Глобинське» з понеділка обмежить роботу через мобілізацію співробітників

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З понеділка, 29 липня, комунальне підприємство «Глобинське» функціонуватиме обмежено. Це вимушене рішення прийнято у зв'язку з отриманням 32 повісток до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомили на фейсбук-сторінці підприємства.

У зв'язку з цим:

Не працюватимуть автобуси на маршрутах 2 і 8.

Відбуватиметься лише часткове вивезення твердих побутових відходів.

Відбуватиметься лише часткова викачка нечистот.

Про поновлення роботи підприємства повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше ексначальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв. А директор департаменту ЖКГ Кременчука Іван Москалик ще торік нарікав, що на комунальних підприємствах міста роздають повістки. Тоді, за його словами, тільки Шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) переживало дефіцит кадрів у 30%.