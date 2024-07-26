Комунальне підприємство «Глобинське» з понеділка обмежить роботу через мобілізацію співробітників

Обмеження стосуються маршрутів автобусів, вивезення сміття та викачування нечистот
*фото ілюстративне
З понеділка, 29 липня, комунальне підприємство «Глобинське» функціонуватиме обмежено. Це вимушене рішення прийнято у зв'язку з отриманням 32 повісток до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), повідомили на фейсбук-сторінці підприємства.
У зв'язку з цим:
Про поновлення роботи підприємства повідомлять додатково.
Нагадаємо, раніше ексначальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олег Лєднік заявляв, що на Кременчуччині виникли проблеми з посівною через мобілізацію механізаторів та водіїв. А директор департаменту ЖКГ Кременчука Іван Москалик ще торік нарікав, що на комунальних підприємствах міста роздають повістки. Тоді, за його словами, тільки Шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) переживало дефіцит кадрів у 30%.
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