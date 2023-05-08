На Кременчуччині священники московського патріархату заборонили відспівати загиблого військового

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 369 Коментарів: 1

У селі Григоро-Бригадирівка Кременчуцького району священник УПЦ московського патріархату не впускав до церкви священника ПЦУ, щоб той відспівав загиблого на війні воїна. Як виявилося, цей священнослужитель релігійної організації, якою керують зі столиці держави-агресорки, є сином іншого священника УПЦ МП з Горішніх Плавнів, який у розмові з матір’ю іншого загиблого воїна називав війну «спецоперацією». Про цю ситуацію йдеться в сюжеті ТСН.

Чоловік Наталії Коваленко Олександр загинув, коли йому було 36 років. Він пішов захищати Україну ще у 2019 році. Востаннє вони спілкувалися телефоном 8 березня минулого року. Наступного дня Саші не стало.

— Загинув в Ізюмському районі. Територія була окупована, його тіло з поля бою забрали аж на початку жовтня. Відвезли на ДНК, — розповідає вдова.

ДНК загиблого воїна і його доньки збіглися. Тіло на той момент уже поховали в Дніпрі. Рідні збирали документи на перепоховання і нарешті дочекалися можливості попрощатися на Полтавщині. Для цього в село Григоро-Бригадирівку запросили священника з ПЦУ. Але піп московського патріархату, який править у церкві в цьому селі, зайти туди не дозволив.

Дозвіл в отця Романа просив отець Миколай. Храм, у якому він править у селі Келеберда, — єдина на всю округу церква ПЦУ. Усі інші 9 на території Горішньоплавнівської міської громади все ще належать до УПЦ МП.

— Він мені зразу категорично різко відповів, що ні, не можна, — розповідає священник ПЦУ.