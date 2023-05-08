На Кременчуччині священники московського патріархату заборонили відспівати загиблого військового

У селі Григоро-Бригадирівка Кременчуцького району священник УПЦ московського патріархату не впускав до церкви священника ПЦУ, щоб той відспівав загиблого на війні воїна. Як виявилося, цей священнослужитель релігійної організації, якою керують зі столиці держави-агресорки, є сином іншого священника УПЦ МП з Горішніх Плавнів, який у розмові з матір’ю іншого загиблого воїна називав війну «спецоперацією». Про цю ситуацію йдеться в сюжеті ТСН.
Чоловік Наталії Коваленко Олександр загинув, коли йому було 36 років. Він пішов захищати Україну ще у 2019 році. Востаннє вони спілкувалися телефоном 8 березня минулого року. Наступного дня Саші не стало.
ДНК загиблого воїна і його доньки збіглися. Тіло на той момент уже поховали в Дніпрі. Рідні збирали документи на перепоховання і нарешті дочекалися можливості попрощатися на Полтавщині. Для цього в село Григоро-Бригадирівку запросили священника з ПЦУ. Але піп московського патріархату, який править у церкві в цьому селі, зайти туди не дозволив.
Дозвіл в отця Романа просив отець Миколай. Храм, у якому він править у селі Келеберда, — єдина на всю округу церква ПЦУ. Усі інші 9 на території Горішньоплавнівської міської громади все ще належать до УПЦ МП.
Місцеві жителі розповідають, що дерев’яну церкву в їхньому селі збудували ще на початку 18-го сторіччя. Нею користувалися їхні пращури. А от вони зараз – не можуть.
Сама церква здебільшого зачинена. Священник московського патріархату з’являється тут час від часу. Місцеві кажуть, що хочуть, щоби ця церква в їхньому селі належала до Православної церкви України.
Як виявилося, священник УПЦ МП Роман, який відмовив у дозволі відспівати в церкві військового, є сином отця Григорія. Тоді мати іншого загиблого бійця пішла до церкви в Горішніх Плавнях за розрадою, але почула від попа, що в Україні не війна, а «спецоперація». Згодом на цю історію відреагувала СБУ.
Як і в селі Григоро-Бригадирівка, так і в Горішніх Плавнях доводиться відспівувати під церквою на вулиці, і цивільних, і військових, якщо рідні померлих не бажають іти до священників московського патріархату. Так навіть під час дощу прощаються просто неба.
Представники Петро-Павлівської релігійної громади ПЦУ Горішніх Плавнів розповідають, що давно просять землю під українську церкву.
Міський голова Дмитро Биков стверджує, що заявок не було, хоча голова громади Валерій Ткаченко продемонстрував 5 документів — оригінали відповідей на відповідні запити.
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