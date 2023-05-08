НКРЕКП знову оштрафувала «Полтаваобленерго»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 196 Коментарів: 1

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наклала штраф на АТ «Полтаваобленерго». Про це йдеться на сайті регулятора за результатами засідання 2 травня.

«Накласти штраф на АТ «Полтаваобленерго» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії», — йдеться в повідомленні.

Суму штрафу не повідомляють.

Нагадаємо, у січні 2023 року позапланової виїзної перевірки від 25 січня 2023 року №58 ухвалила постанову про накладення 85 тис. гривень штрафу на АТ «Полтаваобленерго» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.



