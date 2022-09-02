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Кременчук, Полтавщина

«Це не війна, а спецоперація»: у Горішніх Плавнях священник довів до сліз матір захисника України

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 816 Коментарів: 1

 

Перед самою війною чоловік поїхав до Європи – щоб заробити гроші на ремонт і весілля. Але почалося російське вторгнення, і Максим повернувся додому, пішов у ЗСУ добровольцем 24 лютого

Настоятель Свято-Миколаївського собору в місті Горішні Плавні на Полтавщині отець Григорій переконаний, що в Україні понад пів року триває не війна, а російська «спецоперація». Ці слова священнослужитель мав сміливість сказати матері захисника, котрий вважається зниклим безвісти. І так спустошену горем жінку таке твердження довело до сліз. Про це вона розповіла в сюжеті на телеканалі «ГОК ТВ».

За словами Наталії Щерби, її син Максим Щерба пішов на фронт добровольцем. Він – майстер спорту з пауерліфтингу і до війни працював водієм великих вантажних автомобілів у місцевому кар'єрі. Збирався одружитися і навіть зробив пропозицію своїй дівчині.

 

Перед самою війною чоловік поїхав до Європи – щоб заробити гроші на ремонт і весілля. Але почалося російське вторгнення, і Максим повернувся додому, пішов у ЗСУ добровольцем 24 лютого.

На початку серпня він перестав виходити на зв'язок, його матері зателефонували побратими сина із сумною новиною – нібито чоловік загинув у них на очах. Офіційно ж Максим Щерба числиться зниклим під Бахмутом Донецької області.

Свято-Миколаївський собор у Горішніх Плавнях належить до Української православної церкви московського патріархату. Наталія Щерба після таких слів священника одразу ж пішла в іншу церкву, щоб отримати підтримку і молитви за свого сина-Героя.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна УПЦ МП
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Коментарі: 1

624
Кавоман:
Сьогодні, 12:03

- Геть московського попа!


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