ЗСУ знищили понад 2000 російських танків – більше, ніж є на озброєнні 5 європейських країн НАТО

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 242

Прийняття України у НАТО багатократно збільшить військові можливості цього військово-політичного блоку

Минулої доби, 1 вересня, російські окупанти втратили у війні проти України ще 350 своїх військових. Загалом з 24 лютого в Україні знищено близько 48 700 російських окупантів. Про це інформує Генштаб Збройних сил України.

А от рахунок знищених танків ворога вчора перевалив на третю тисячу – за минулу добу знищено 12 танків, а загалом з 24 лютого – 2009!

Варто зазначити, що ця кількість знищеної бойової техніки ворога значно перевищує кількість танків, що знаходяться на озброєнні армій п’яти найбільших європейських країн, що входять до НАТО.

Так, за даними аналітичного порталу Global Firepower, який відслідковує військову міць 140 країн світу, на озброєнні армії Франції знаходиться 406 танків, Іспанії – 327, Німеччини – 266, Великобританії – 227, Італії – 200. Разом виходить лише 1426 танків.

Отже, без сил та досвіду Збройних Сил України сухопутні війська армій європейських країн НАТО виглядають доволі скромно. А прийняття України у НАТО багатократно збільшить військові можливості цього військово-політичного блоку.

Окрім танків 1-го вересня знищено:

бойових броньованих машин 4366 (+21) од,

артилерійських систем – 1126 (+11) од,

РСЗВ - 289 (+2) од,

засобів ППО – 153,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2),

літаків – 234,

гелікотерів – 205,

крилатих ракет - 198 (+2),

кораблів/катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3247 (+8) од,

спеціальної техніки - 105 (+1).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.