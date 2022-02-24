Кременчужан прохають здати кров, особливо потрібна перша група

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 474

Стати донорами можуть люди у віці від 18 до 60 років

Кременчуцька станція переливання крові проводить заготівлю стратегічного запасу донорської крові, тому всіх небайдужих кременчужан у віці від 18 до 60 років запрошують стати донорами. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький.

У зв'язку з російською агресією у лікарнях зросла потреба у стратегічних запасах крові, яка може бути використана для надання невідкладної допомоги пораненим. На Кременчуцькій станції переливання є необхідний запас препаратів крові для надання ургентної допомоги в найближчий термін, але все ж потрібна кров першої групи обох резусів.

Мерія інформувала, що забір у донорів проводиться за адресою м. Кременчук, вул. Івана Мазепи, 8 щоденно з 8.00 до 14.00. Проте журналістка ТЪ намагалася здати кров після 12.00 і їй на станції сказали, що медзаклад працює до 12.00 (тож краще йдіть до цього часу).

Донорам рекомендують напередодні здачі крові не вживати жирних сортів м'яса, риби, алкоголю. При собі мати паспорт та ідентифікаційний код.

Довідкову інформацію можна отримати за телефоном: 067-32-62-662.