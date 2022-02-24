Не вірте російським фейкам, прикордонники не здалися – заява МВС

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 606

Ворог розповсюджує масу фейків про те що українська армія, українські прикордонники здалася, а поліції немає на дорогах. Але це не відповідає дійсності. Таку заяву зробило МВС.

«Українські прикордонники, українська Нацгвардія, наша поліція знаходяться на своїх постах», - йдеться у заяві.

За інформацією МВС, нещодавно відбувся бій біля прикордонного пункту Вільча на Житомирщині Нацгвардія спільно з прикордонною службою дали бій, і зараз там ситуація більш-менш стабільна.

У Києві почалися перебої з викликом служб 112 та 101, але зараз це оперативно усувають.

«Не вірте російським фейкам, тільки перевіреній інформації», - говориться у зверненні.

МНС лікввідувала пожежі, спричинені обстрілами під Києвом.