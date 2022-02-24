Сергiй Кулясов
"Расстрельные списки" известных кременчужан появились на сайте, который связывают с местной властью.
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Путин против украинского народа

Не вірте російським фейкам, прикордонники не здалися – заява МВС

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 606

Прикордоннники утримують позиції

Ворог розповсюджує масу фейків про те що українська армія, українські прикордонники здалася, а поліції немає на дорогах. Але це не відповідає дійсності. Таку заяву зробило МВС.

«Українські прикордонники, українська Нацгвардія, наша поліція знаходяться на своїх постах», - йдеться у заяві. 

За інформацією МВС, нещодавно відбувся бій біля прикордонного пункту Вільча на Житомирщині Нацгвардія спільно з прикордонною службою дали бій, і зараз там ситуація більш-менш стабільна.

У Києві почалися перебої з викликом служб 112 та 101, але зараз це оперативно усувають.

«Не вірте російським фейкам, тільки перевіреній інформації», - говориться у зверненні.

МНС лікввідувала пожежі, спричинені обстрілами під Києвом.

3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна МВС заява фейк
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх