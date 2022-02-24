Не вірте російським фейкам, прикордонники не здалися – заява МВС

Прикордоннники утримують позиції
Ворог розповсюджує масу фейків про те що українська армія, українські прикордонники здалася, а поліції немає на дорогах. Але це не відповідає дійсності. Таку заяву зробило МВС.
За інформацією МВС, нещодавно відбувся бій біля прикордонного пункту Вільча на Житомирщині Нацгвардія спільно з прикордонною службою дали бій, і зараз там ситуація більш-менш стабільна.
У Києві почалися перебої з викликом служб 112 та 101, але зараз це оперативно усувають.
МНС лікввідувала пожежі, спричинені обстрілами під Києвом.
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