П'яна водійка спричинила аварію чотирьох автомобілів

Вчора, 17:36 Переглядів: 559

Вміст алкоголю в організмі жінки майже у 5 разів перевищував допустиму норму

Учора близько 19.00 у Кременчуці сталася аварія за участі чотирьох автомобілів. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За інформацією патрульних, водійка автомобіля Nissan врізалася у Daewoo Lanos, той зіткнувся з автомобілем Volkswagen, який їхав попереду, а Volkswagen врізався у Fiat.

На місці події правоохоронці виявили, що водійка була п'яною, а значення проміле майже у 5 разів перевищує допустиму законом норму.

Патрульні склали на жінку два протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння) КУпАП.

Нагадаємо, днями на вулиці Вадима Пугачова у Кременчуці водій легковика збив пішохода.