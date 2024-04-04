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Обмежено придатним не потрібно повторно проходити медогляд — роз'яснення від Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 225

 

Закон набуває чинності лише через місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, будуть змінені ще за три місяці

Обмежено придатним не потрібно повторно проходити ВЛК, йдеться у фейсбук-пості Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Річ у тому, що 3 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

У законопроєкті виключена норма щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, а залишена лише норма про придатність чи непридатність до проходження військової служби. Однак, за повідомленням Полтавського ОТЦК, це не зобов’язує громадян, які рішенням військово-лікарських комісій були визнані обмежено придатними, повторно проходити ВЛК.

— Подібні зміни стосуються статті 14 (Приписка громадян України до призовних дільниць) та статті 26 (Звільнення з військової служби) Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Тобто зміни стосуються допризовників і військовослужбовців, але не військовозобов’язаних громадян, — йдеться у повідомленні.

Закон набуває чинності лише через місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, будуть змінені ще за три місяці.

Однак, відповідно до наказу №402, військовозобов’язаний під час дії воєнного стану має проходити ВЛК раз на рік.

Крім того, як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», у цьому законопроєкті врегульовано питання врахування терміну військової служби для нарахування пенсії. Тобто якщо військовослужбовець проходить військову службу в умовах воєнного стану, то місяць рахується за два. Якщо він бере участь у заходах щодо забезпечення територіальної цілісності та державного суверенітету — тоді місяць рахується за три. Якщо безпосередню участь у бойових діях — місяць за чотири. І якщо військовослужбовець перебував у полоні, куди потрапив не з власної волі — місяць за п’ять.

Цим законопроєктом також вносяться зміни до дисциплінарних статутів, щоб дати рівні можливості для жінок та чоловіків.

Нагадаємо, законопроєкт був ухвалений у парламенті 21 березня, але заблокований двома постановами, в яких пропонувалося скасувати це рішення.

Також у той же день Зеленський підписав закони про електронний кабінет військовозобов’язаного та зниження призовного віку до 25 років.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: АрміяINFORM
Теги: ВЛК військовозобов'язані мобілізація Полтавський ОТЦК
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