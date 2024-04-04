Де у Кременчуці у п'ятницю не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 5 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна,1-29;
- просп. Лесі Українки, 74Б;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Академіка Маслова, 1А-12А;
- вул. Перемоги, 1-12А;
- вул. Університетська, 19, 19А;
- вул. Новомиргородська, 2, 6;
- вул. Чайковського, 1-39;
- пров. Гурамішвілі, 2-8;
- просп. Полтавський, 33-47;
- пров. Полтавський, 14-20А;
- пров. Якова Петруся, 3;
- пров. Автобусний, 1-36;
- вул. Василя Стуса, 1-13;
- вул. Віталія Базилевського, 1-44;
- вул. Гарета Джонса, 1-17;
- пров. Кленовий, 2-22;
- вул. Мирослава Скорика, 4-19А;
- вул. Івана Приходька, 122, 126/1;
- пр. Пілотів, 4-49;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3, 5, 10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23, 30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31, 37, 39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- с. Соснівка;
- с. Потоки.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- вул. Вадима Пугачова, 45-55Б;
- вул. Миру, 7, 9А;
- вул. Миколи Татарулі, 78;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28.
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