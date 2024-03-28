Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Політика, Війна

Обмежено придатним чоловікам до кінця року ймовірно доведеться пройти повторний медогляд

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 299

 

У Верховній Раді сьогодні розблокували законопроєкт, який це визначає, і тепер ніщо не заважає його підписанню та набранню чинності

Сьогодні, 28 березня, Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту № 10313, який був ухвалений у парламенті 21 березня, але заблокований двома постановами, в яких пропонувалося скасувати це рішення.

Ці постанови внесли народні депутати Юлія Тимошенко та Георгій Мазурашу, які аргументували пропозицію скасувати результати голосування за законопроєкт тим, що під час його розгляду була порушена процедура внесення правок. А саме — у тексті законопроєкту, підготовленого до другого читання, з’явилася норма, згідно з якою військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців мають пройти повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби.

До розгляду у парламенті цих постанов голова Верховної Ради не міг підписати ухвалений тиждень тому законопроєкт. Народні депутати сьогодні їх розглянули й не підтримали. Отже, тепер Руслан Стефанчук може підписати ухвалений законопроєкт та передати його на підпис Президенту України.

Зазначимо, що у законопроєкті № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» виключена норма щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, а залишена лише норма про придатність чи непридатність до проходження військової служби.

Пройти повторний медичний огляд військово-лікарськими комісіями (ВЛК) чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, будуть зобов’язані протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Цей законопроєкт також законодавчо закріплює суму грошової виплати родині військового в розмірі 15 млн грн у разі його загибелі. Наразі ця сума допомоги визначена лише постановою Кабміну.

Також у законопроєкті № 10313 міститься норма про перебування військовослужбовців на безперервному лікуванні строком до 12 місяців без необхідності проходити військово-лікарську комісію кожні чотири місяці.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюється оновлена версія урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449), який ухвалили у першому читанні 7 лютого.

Оновлений законопроєкт про мобілізацію: уряд пропонує проводити її жорсткіше та надати додаткові повноваження ТЦК

У цьому законопроєкті також пропонується виключити з переліку висновків ВЛК висновки про обмежену придатність до військової служби. І також міститься норма, щодо проходження усіма військовозобов’язаними, котрі мають обмежену придатність, повторного медобстеження ВЛК протягом 9 місяців з метою визначення їх придатності до військової служби.

Законопроєкт про мобілізацію: без обмежено придатних та повторне обстеження осіб з інвалідністю

Урядовий законопроєкт про мобілізацію також передбачає проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп.

Виняток пропонується зробити лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.

ПО ТЕМІ:

«Для перемоги кожен громадянин має долучитися до боротьби», — речник Полтавського обласного ТЦК 

Чи можуть засуджених ухилянтів після відбуття покарання мобілізувати до лав ЗСУ

«Зараз стоїть питання виживання нашої держави… Не треба боятися», — начальник Кременчуцького РТЦК

Командир «Айдару» пояснив, яка користь від примусово мобілізованих, та що відбувається на війні з ухилянтами

Якщо Україна програє у війні «буде одна велика Буча»: експерт про єдину альтернативу мобілізації

1
Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Верховна Рада ВЛК військова служба військовозобов'язані
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх