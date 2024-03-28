Обмежено придатним чоловікам до кінця року ймовірно доведеться пройти повторний медогляд

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У Верховній Раді сьогодні розблокували законопроєкт, який це визначає, і тепер ніщо не заважає його підписанню та набранню чинності

Сьогодні, 28 березня, Верховна Рада розблокувала підписання законопроєкту № 10313, який був ухвалений у парламенті 21 березня, але заблокований двома постановами, в яких пропонувалося скасувати це рішення.

Ці постанови внесли народні депутати Юлія Тимошенко та Георгій Мазурашу, які аргументували пропозицію скасувати результати голосування за законопроєкт тим, що під час його розгляду була порушена процедура внесення правок. А саме — у тексті законопроєкту, підготовленого до другого читання, з’явилася норма, згідно з якою військовозобов’язані, які були визнані обмежено придатними, протягом 9 місяців мають пройти повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби.

До розгляду у парламенті цих постанов голова Верховної Ради не міг підписати ухвалений тиждень тому законопроєкт. Народні депутати сьогодні їх розглянули й не підтримали. Отже, тепер Руслан Стефанчук може підписати ухвалений законопроєкт та передати його на підпис Президенту України.

Зазначимо, що у законопроєкті № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» виключена норма щодо обмеженої придатності військовозобов’язаних, а залишена лише норма про придатність чи непридатність до проходження військової служби.

Пройти повторний медичний огляд військово-лікарськими комісіями (ВЛК) чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, будуть зобов’язані протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом.

Цей законопроєкт також законодавчо закріплює суму грошової виплати родині військового в розмірі 15 млн грн у разі його загибелі. Наразі ця сума допомоги визначена лише постановою Кабміну.

Також у законопроєкті № 10313 міститься норма про перебування військовослужбовців на безперервному лікуванні строком до 12 місяців без необхідності проходити військово-лікарську комісію кожні чотири місяці.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюється оновлена версія урядового законопроєкту про посилення мобілізації (№10449), який ухвалили у першому читанні 7 лютого.

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У цьому законопроєкті також пропонується виключити з переліку висновків ВЛК висновки про обмежену придатність до військової служби. І також міститься норма, щодо проходження усіма військовозобов’язаними, котрі мають обмежену придатність, повторного медобстеження ВЛК протягом 9 місяців з метою визначення їх придатності до військової служби.

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Урядовий законопроєкт про мобілізацію також передбачає проходження повторного медичного обстеження чоловіками віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2022 року було встановлено інвалідність 2-ї та 3-ї груп.

Виняток пропонується зробити лише для тих, хто має очевидну інвалідність — якщо відсутня кінцівка внаслідок її ампутації, а також для тих, кому встановили інвалідність внаслідок захворювань, поранень, травм та контузій, отриманих під час захисту Вітчизни.