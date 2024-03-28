Де у Кременчуці у п'ятницю вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 29 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Соснівка. З 8.00 до 17.00 пров. Івана Підкови, 1/67;

вул. Котляревського, 1-24;

пров. Котляревського, 1-17;

вул. Лебедина, 55-88/22;

пров. Танковий, 2/9-20;

вул. Кооперативна, 1А;

вул. Каховська, 47;

вул. Лугова, 38-52;

проїзд Луговий, 4-12;

вул. Раїси Кириченко, 101-108;

вул. Арсенальна, 24/24-26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка, 1-2;

вул. Сержанта Мельничука, 36;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Петра Григоренка;

вул. Софії Русової, 9-72А;

пров. Лютневий, 1-23;

вул. Озерна, 14/7-21/5;

туп. Садківський, 20Б;

вул. Василя Стуса, 6-19/2;

пров. Автобусний, 1-36;

пров. Василя Стуса, 3;

вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;

вул. Мирослава Скорика, 18/20-24;

вул. Гайдамацька, 1-14;

вул. Кавалерійська, 15А-17А;

вул. Остапа Вишні, 4-27, 29/38;

пров. Остапа Вишні, 1;

пров. Шкільний, 20-24/27;

вул. Чорноморська;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241;

вул. Капітана Трусова, 39-46;

вул. Квітки Цісик, 5/48-15;

вул. Майора Пугача, 13-50/11;

просп. Свободи, 62-100;

вул. Проліскова, 9;

вул. 29 Вересня, 24;

вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;

вул. Троїцька;

пров. Вишневий, 14-25/20;

вул. Зарічна, 24;

вул. Кагамлицька, 67-81;

вул. Сержанта Мельничука, 203,205,207;

пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;

пров. Медовий, 1А-13;

вул. Зарічна, 6, 12, 16;

вул. Кагамлицька, 21/22-66;

пров. Північний, 1А-26;

пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;

вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;

пров. Сиваський, 25А-30/4;

пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

просп. Полтавський, 245-275;

вул. А. Размислова, 33-40;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9, 11, 24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 119. З 8.00 до 16.00 пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська.

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