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Де у Кременчуці у п'ятницю вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 29 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Соснівка.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Івана Підкови, 1/67;
  • вул. Котляревського, 1-24;
  • пров. Котляревського, 1-17;
  • вул. Лебедина, 55-88/22;
  • пров. Танковий, 2/9-20;
  • вул. Кооперативна, 1А;
  • вул. Каховська, 47;
  • вул. Лугова, 38-52;
  • проїзд Луговий, 4-12;
  • вул. Раїси Кириченко, 101-108;
  • вул. Арсенальна, 24/24-26/1;
  • пров. Арсенальний, 3-16;
  • вул. Європейська, 44-58/20;
  • вул. Нагірна, 1/3-30А;
  • туп. Петра Григоренка, 1-2;
  • вул. Сержанта Мельничука, 36;
  • пров. Уласа Самчука, 3-41;
  • вул. Чередницька, 22-39;
  • туп. Петра Григоренка;
  • вул. Софії Русової, 9-72А;
  • пров. Лютневий, 1-23;
  • вул. Озерна, 14/7-21/5;
  • туп. Садківський, 20Б;
  • вул. Василя Стуса, 6-19/2;
  • пров. Автобусний, 1-36;
  • пров. Василя Стуса, 3;
  • вул. Івана Миколайчука, 16/11-37;
  • вул. Мирослава Скорика, 18/20-24;
  • вул. Гайдамацька, 1-14;
  • вул. Кавалерійська, 15А-17А;
  • вул. Остапа Вишні, 4-27, 29/38;
  • пров. Остапа Вишні, 1;
  • пров. Шкільний, 20-24/27;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
  • просп. Полтавський, 221-241;
  • вул. Капітана Трусова, 39-46;
  • вул. Квітки Цісик, 5/48-15;
  • вул. Майора Пугача, 13-50/11;
  • просп. Свободи, 62-100;
  • вул. Проліскова, 9;
  • вул. 29 Вересня, 24;
  • вул. Небесної Сотні, 36/38, 39;
  • вул. Троїцька;
  • пров. Вишневий, 14-25/20;
  • вул. Зарічна, 24;
  • вул. Кагамлицька, 67-81;
  • вул. Сержанта Мельничука, 203,205,207;
  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1-20;
  • пров. Медовий, 1А-13;
  • вул. Зарічна, 6, 12, 16;
  • вул. Кагамлицька, 21/22-66;
  • пров. Північний, 1А-26;
  • пров. Робітничий, 25, 26/10, 27;
  • вул. Сержанта Мельничука, 153А, 155/8;
  • пров. Сиваський, 25А-30/4;
  • пров. Токарний, 19А, 24, 26/14;
  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;
  • просп. Полтавський, 245-275;
  • вул. А. Размислова, 33-40;
  • пров. Братів Майбородів, 2-5;
  • пров. Василя Барки, 9, 11, 24;
  • пров. Гостомельський, 2-24;
  • вул. Козацька, 19-46;
  • просп. Лесі Українки, 119.

З 8.00 до 16.00

  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Курчанівський, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
  • пров. Докучаєва, 1А-6;
  • пров. Мирний, 6/2-22;
  • вул. Максима Березовського, 1-2А;
  • вул. Художня, 1/8-11;
  • пров. Яблуневий, 7;
  • пров. 1-й Ливарний, 3-9;
  • вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
  • пров. Докучаєва, 11;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
  • вул. Ливарна, 1А-18;
  • пров. Ливарний, 2-26;
  • туп. Ливарний, 1-9;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пров. 1-й Ливарний;
  • вул. Володимира Івасюка;
  • пров. Докучаєва;
  • пров. Івана Кожедуба;
  • вул. Ковальська;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Ливарна;
  • пров. Ливарний;
  • туп. Ливарний;
  • вул. Лінійна;
  • пров. Літописний;
  • вул. Макаренка;
  • пров. Мирний;
  • пр. Михайла Старицького;
  • вул. Павла Чубинського;
  • пров. Петра Ракітіна;
  • вул. Івана Приходька;
  • пров. Тополевий;
  • пров. Художній;
  • вул. Художня;
  • вул. Чумацький Шлях;
  • пров. Яблуневий;
  • пров. Івана Приходька;
  • вул. Ковальська;
  • вул. Олександрійська.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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