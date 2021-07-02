Чи справді закриють лабораторію у дитячій поліклініці на Молодіжному

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 423

Головний медик міста запевнив, що пункт забору аналізів залишаться там, де він і був, і там же можна буде отримати результати

Кременчужани поскаржилися, що збираються закрити лабораторію у дитячій поліклініці на Молодіжному, і щоб дитина могла здати аналізи, доведеться їхати у дитячу лікарню на Павлова. На запитання журналістів, чи відповідає ця інформація дійсності, директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа сказав наступне:

- Мінілабораторії у нас існували ще з радянських часів в кожній дитячій поліклініці – і на Маслова, і на Молодіжному. У цих лабораторіях застаріле обладнання, на якому робили тільки найпростіші аналізи: загальні аналізи крові та сечі, вимірювання рівня глюкози. Зараз у нас вже більше 2 років працює централізована надсучасна лабораторія у дитячій лікарні (на вулиці Павлова – ред.). І тому ми переходимо до доставки біоматеріалу тільки в цю лабораторію, яка навіть зараз недозавантажена приблизно на 40%, тобто працює на 55-60% від своєї потужності.

Головний медик міста запевнив, що пункти забору аналізів залишаться там, де вони і були, і там же можна буде отримати результати. Тобто мінілабораторії не закриють, а просто будуть возити біоматеріал у дитячу лікарню на дослідження.