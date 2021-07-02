Чи справді закриють лабораторію у дитячій поліклініці на Молодіжному

Головний медик міста запевнив, що пункт забору аналізів залишаться там, де він і був, і там же можна буде отримати результати
Кременчужани поскаржилися, що збираються закрити лабораторію у дитячій поліклініці на Молодіжному, і щоб дитина могла здати аналізи, доведеться їхати у дитячу лікарню на Павлова. На запитання журналістів, чи відповідає ця інформація дійсності, директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа сказав наступне:
Головний медик міста запевнив, що пункти забору аналізів залишаться там, де вони і були, і там же можна буде отримати результати. Тобто мінілабораторії не закриють, а просто будуть возити біоматеріал у дитячу лікарню на дослідження.