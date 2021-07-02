Назад у часі: у музеї експонуються листівки з історичними будівлями Кременчука

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Приходьте, подивіться, спробуйте уявити, де саме знаходився той чи інший будинок...

30 червня, напередодні Дня архітектури України, в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Архітектурний калейдоскоп на тлі національного віночка нашого краю».

Архітектуру недаремно називають «музикою в камені». Будинки, ансамблі будівель і цілі вулиці формують особливе, неповторне обличчя кожного міста з давньою історією. На жаль, наш Кременчук майже весь загинув у вогні Другої світової війни, і про його колишній вигляд можуть розповісти лише поодинокі фотографії та старі поштові листівки. А збирали їх люди особливої категорії – колекціонери, - зазначають працівники музею.

Зараз вперше експонується частина зібрання видових листівок з колекції Віктора Антіпова, подарованої музею цьогоріч на Міжнародний День музеїв.

На виставці представлені фотознімки дореволюційного часу і кілька видових листівок із зображеннями старого Кременчука, а також мальовничі сільські краєвиди Полтавщини. Родзинкою експозиції є ретушовані видові листівки початку ХХ століття. Всі зображення оригінальні, виконані в хорошій якості. Вони допоможуть глядачам вкотре звернутися до теми історії рідного краю.

Приходьте, подивіться, спробуйте уявити, де саме знаходився той чи інший будинок... - запрошують бібліотекарі.