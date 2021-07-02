Назад у часі: у музеї експонуються листівки з історичними будівлями Кременчука

30 червня, напередодні Дня архітектури України, в Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася виставка «Архітектурний калейдоскоп на тлі національного віночка нашого краю».
Зараз вперше експонується частина зібрання видових листівок з колекції Віктора Антіпова, подарованої музею цьогоріч на Міжнародний День музеїв.
На виставці представлені фотознімки дореволюційного часу і кілька видових листівок із зображеннями старого Кременчука, а також мальовничі сільські краєвиди Полтавщини. Родзинкою експозиції є ретушовані видові листівки початку ХХ століття. Всі зображення оригінальні, виконані в хорошій якості. Вони допоможуть глядачам вкотре звернутися до теми історії рідного краю.