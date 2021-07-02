В Україні зріс прожитковий мінімум: на які виплати він впливає
Сьогодні, 11:01
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Мінімальна пенсія зросла на 85 гривень
В Україні з 1 липня підвищився прожитковий мінімум. У розрахунку на місяць базовий розмір зріс із 2189 до 2294 грн.
Для основних соціальних і демографічних груп населення цей показник зріс так:
- для дітей у віці до 6 років - 2013 грн (до 1 липня - 1921 грн);
- дітей у віці від 6 до 18 років - 2510 грн (до 1 липня – 2395 грн);
- працездатні особи - 2379 грн (до 1 липня – 2270 грн);
- осіб, які втратили працездатність 1854 грн (до 1 липня – 1769 грн).
Разом з прожитковим мінімумом з липня зростуть:
- сума оплати праці, яку індексують - оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який складе 2379 грн;
- мінімальний розмір пенсії за віком - пенсійні виплати для осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться на 85 грн - до 1854 грн;
- максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткові мінімуми для працездатних осіб і складе з 1 липня 9516 грн.
- мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 1006,50 грн., а для дітей від 6 до 18 років - 1255 грн.(50% прожиткового мінімуму). Мінімальний рекомендований розмір аліментів складає розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років - 2013 грн., а від 6 до 18 років - 2510 грн;
- допомога у зв'язку з вагітністю та пологами - 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць, тобто не менше 594,75 грн.
- плата за видачу ліцензії. За видачу ліцензії стягується разова плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тому з 1 липня вона складе 2379 грн.
Автор: Татьяна Донченко
Джерело фото: slovoidilo.ua