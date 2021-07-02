В Україні зріс прожитковий мінімум: на які виплати він впливає

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 112

В Україні з 1 липня підвищився прожитковий мінімум. У розрахунку на місяць базовий розмір зріс із 2189 до 2294 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення цей показник зріс так:

для дітей у віці до 6 років - 2013 грн (до 1 липня - 1921 грн);

дітей у віці від 6 до 18 років - 2510 грн (до 1 липня – 2395 грн);

працездатні особи - 2379 грн (до 1 липня – 2270 грн);

осіб, які втратили працездатність 1854 грн (до 1 липня – 1769 грн).

Разом з прожитковим мінімумом з липня зростуть: