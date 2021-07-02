Журналістку комунальної газети «накрило травичкою»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 463 Коментарів: 6

Патрульні затримали двох кременчужан з «травичкою»

Протягом зміни за одну добу патрульні двічі виявляли наркотики у кременчужан.

Цікаво, що «травичка» була акуратно загорнута у сторінку комунальної газети та за збігом обставин буквально накрила фото однієї з журналісток видання.

Учора патрульні отримали виклик про підозрілу особу на вулиці Київській. Відпрацьовуючи отриману інформацію, поліцейські помітили чоловіка, який підпадав під опис заявника.

Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», поліцейські провели поверхневу перевірку і виявили у чоловіка, поліетиленовий пакетик та паперовий згорток з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

Інший випадок мав місце у парковій зоні. Чоловік розпивав алкогольні напої. Тому патрульні підійшли до громадянина.

Як виявилось далі, 33-річний чоловік мав пакунок з речовиною, ймовірно, наркотичною.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка і встановить походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію.

Якщо ви маєте інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, телефонуйте на лінію 102.