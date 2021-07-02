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Журналістку комунальної газети «накрило травичкою»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 463 Коментарів: 6

Патрульні затримали двох кременчужан з «травичкою»

Протягом зміни за одну добу патрульні двічі виявляли наркотики у кременчужан.

Цікаво, що «травичка» була акуратно загорнута у сторінку комунальної газети та за збігом обставин буквально накрила фото однієї з журналісток видання.

Учора патрульні отримали виклик про підозрілу особу на вулиці Київській. Відпрацьовуючи отриману інформацію, поліцейські помітили чоловіка, який підпадав під опис заявника.

Згідно зі ст. 34 ЗУ «Про Національну поліцію», поліцейські провели поверхневу перевірку і виявили у чоловіка, поліетиленовий пакетик та паперовий згорток з речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

Інший випадок мав місце у парковій зоні. Чоловік розпивав алкогольні напої. Тому патрульні підійшли до громадянина.

Як виявилось далі, 33-річний чоловік мав пакунок з речовиною, ймовірно, наркотичною.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка і встановить походження невідомих речовин та подальшу правову кваліфікацію.

Якщо ви маєте інформацію про злочини, пов’язані з обігом наркотичних речовин, телефонуйте на лінію 102.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: наркотики поліція
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Коментарі: 6

15
Rusik:
Сьогодні, 12:02

Зефірка (так журналістка іноді називає себе у соцмережах) під канабісом :)

 


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zzzzzz:
Сьогодні, 12:07

Цікаво, що «травичка» була акуратно загорнута у сторінку комунальної газети та за збігом обставин буквально накрила фото однієї з журналісток видання.


 так а шо тут цікавого? а якшо в телеграф би загорнули, то шо?


10 6
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alexmiro82:
Сьогодні, 13:08

работала когда-то в Телеграфе,вот никак успокоиться не могут))))))
[Она навсегда в наших сердцахheart_eyes Администрация]


3 1
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Руслана Горгола:
Сьогодні, 13:41

Цитата: zzzzzz
Цікаво, що «травичка» була акуратно загорнута у сторінку комунальної газети та за збігом обставин буквально накрила фото однієї з журналісток видання.


 так а шо тут цікавого? а якшо в телеграф би загорнули, то шо?

Теж було б цікаво ;)


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Минометчик Лёша:
Сьогодні, 14:11

Я таки конечно дико извиняюсь, но таким хутором повеяло от данного опуса. Напоминает незабвенное " попал по лошадь "  Потные валы вдохновения окатили журналистку и она стремительным домкратом взялась за написание статьи.


6 4
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Solenoid:
Сьогодні, 15:36

Мда... Днище, а не заголовки. Та и сама статья так же.  Явно пишет какая-то школота, которая думает что смешно и остроумно.


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