За Троїцьким ринком у Кременчуці збудують приватну школу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 323

За Троїцьким ринком у Кременчуці буде приватна школа. Ділянку площею 1835 кв.м, на якій зараз знаходиться недобудована споруда, виділили в оренду строком на три роки ТОВ «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Лайф скул» для закінчення будівництва об’єкту. Рішення ухвалила сесія Кременчуцької міської ради 30 липня.

Підставою став лист представниці ТОВ «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Лайф скул» Юлії Коробко, яка повідомила, що є власницею недобудованої споруди у кварталі 101 №11 Б відповідно до договору купівлі-продажу. Вона зазначила, що після добудови приміщення використовуватиметься під заклад освіти. Наразі представлені ескізні проєкти нової споруди.

«Створення навчального закладу визначається, з однієї сторони, потребою в освітній діяльності на певній території, а з іншої — наявністю необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів», - зазначено у листі до мерії.

Попередній орендар, продавши споруду, відмовився від земельної ділянки.