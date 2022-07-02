Удар росії по Кременчуку був нанесений модернізованою ракетою Х-32 – британська розвідка

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 469

Британська розвідка припускає, що по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня росія вдарила ракетою Х-32. Це — модернізована версія радянської Х-22. На це вказують результати аналізу записів камер відеоспостереження.

- Це модернізована версія Х-22 радянських часів, – уточнили фахівці розвідки Міноборони Великої Британії.

Вони зазначають, що хоча Х-32 має кілька покращених характеристик у порівнянні з Х-22, «вона, як і попередня модифікація, не оптимізована для точного враження наземних цілей, особливо в міських умовах».

ДОВІДКА. Х-32 прийнято на озброєння армії рф у 2016 році. Розроблено у КБ «Радуга» на базі Х-22 з іншим потужнішим двигуном. Завдяки зменшеній бойовій частині збільшено обсяг баків. Максимальна дальність ураження – до 1000 км, швидкість – 1,1-1,5 км/с, двигун – багаторежимний ЖРД, заявлена ймовірність ураження цілі – від 0,8 до 0,82.

Ця ракета летить до цілі зі стелею до 40 км, а на фініші атакує у крутому піку. Носій – Ту-22М3М.

Щодо ракетних ударів 30 червня по курортному селищу Сергіївка на Одещині, то британці вважають, що ймовірно вони були нанесені ракетами Х-22.

- Ця зброя ще менш точна та непридатна для точкових ударів, що неодноразово призводило до жертв серед цивільного населення останніми тижнями, – написали розвідники Великої Британії.

Вони резюмували, що Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак, можливо, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.

27 червня росія завдала ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуку, де на той момент було багато відвідувачів. Загинули та отримали поранення десятки людей, остаточне число поки не встановлено.

Вранці міський голова Кременчука Віталій Малецький написав, що на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористисного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 людини.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог ударив по ТЦ ракетами Х-22 із Курської області зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому в Шайківці під Калугою. У InformNapalm додали, що удару завдали льотчики 52-го авіаполку російської армії.