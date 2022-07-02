Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Кременчук, Путін проти українського народу

Удар росії по Кременчуку був нанесений модернізованою ракетою Х-32 – британська розвідка

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 469

 

На це вказують результати аналізу записів камер відеоспостереження

Британська розвідка припускає, що по торговельному центру «Амстор» у Кременчуці 27 червня росія вдарила ракетою Х-32. Це — модернізована версія радянської Х-22. На це вказують результати аналізу записів камер відеоспостереження.

- Це модернізована версія Х-22 радянських часів, – уточнили фахівці розвідки Міноборони Великої Британії.

Вони зазначають, що хоча Х-32 має кілька покращених характеристик у порівнянні з Х-22, «вона, як і попередня модифікація, не оптимізована для точного враження наземних цілей, особливо в міських умовах».

ДОВІДКА. Х-32 прийнято на озброєння армії рф у 2016 році. Розроблено у КБ «Радуга» на базі Х-22 з іншим потужнішим двигуном. Завдяки зменшеній бойовій частині збільшено обсяг баків. Максимальна дальність ураження – до 1000 км, швидкість – 1,1-1,5 км/с, двигун – багаторежимний ЖРД, заявлена ймовірність ураження цілі – від 0,8 до 0,82.

Ця ракета летить до цілі зі стелею до 40 км, а на фініші атакує у крутому піку. Носій – Ту-22М3М.

Щодо ракетних ударів 30 червня по курортному селищу Сергіївка на Одещині, то британці вважають, що ймовірно вони були нанесені ракетами Х-22.

- Ця зброя ще менш точна та непридатна для точкових ударів, що неодноразово призводило до жертв серед цивільного населення останніми тижнями, – написали розвідники Великої Британії.

Вони резюмували, що Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак, можливо, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.

27 червня росія завдала ракетного удару по ТЦ «Амстор» у Кременчуку, де на той момент було багато відвідувачів. Загинули та отримали поранення десятки людей, остаточне число поки не встановлено.

Вранці міський голова Кременчука Віталій Малецький написав, що на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористисного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 людини.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог ударив по ТЦ ракетами Х-22 із Курської області зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому в Шайківці під Калугою. У InformNapalm додали, що удару завдали льотчики 52-го авіаполку російської армії.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ракетний удар Амстор Кременчук Велика Британія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 25 від 23 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх