Білоруські спецпризначенці звернулися до Лукашенка із закликом не вступати у війну проти України

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 423

Військовослужбовці 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил Республіки Білорусь написали звернення до Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в Білорусі. Про це написало видання «ГОРДОН» додавши фото листа, яке нібито видання отримало із власних джерел.

У листі білоруські військові наголошують, що весь особовий склад бригади готовий захищати кордони своєї країни «до останньої краплі крові, не зважаючи на тягар військової служби».

Однак зараз, за текстом листа офіцерів бригади, вони спостерігають «найгрубіше порушення» владою росії білоруської конституції, згідно з якою «Республіка Білорусь має верховенство і повноту влади на своїй території, самостійно здійснює внутрішню та зовнішню політику».

Автори звернення наголошують, що окупація рф територій дружньої Білорусі України та спроба президента рф володимира путіна втягнути Білорусь у війну «є нічим іншим, як знищенням суверенітету Республіки Білорусь». Військові звертають увагу, що підтримка путіна в агресії проти України «призведе до величезних людських втрат серед військових та цивільного населення», а вступ у війну проти України «і країн Європи та Америки, які підтримують її суверенітет», надовго зробить Білорусь державою-ізгоєм.

- Вступ у війну на боці росії для Республіки Білорусь буде справжнім самогубством. Політична ізоляція та міжнародні економічні санкції, до яких неминуче призведе агресія щодо України, стануть згубними для нашої країни, яка не має, на відміну від рф, запасу міцності у вигляді запасу природних ресурсів, – ідеться у листі.

Військові двічі наголошують, що готові віддати життя, захищаючи свою батьківщину від агресії, але, вступаючи у загарбницьку війну проти дружньої держави, втратять право називатися офіцерами, «перетворившись на окупантів та воєнних злочинців».

- З огляду на вище зазначене, особовий склад 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил звертається до вас, шановний Олександре Григоровичу, із закликом не жертвувати народом Білорусі, майбутнім наших дітей, суверенітетом очолюваної вами держави на користь імперським амбіціям президента російської федерації володимира путіна, які є чужими для всіх без винятку громадян Білорусі, – написали військові.

Лист підписали офіцери бригади, зокрема майори, підполковники та полковник. Командира бригади серед підписантів немає.





