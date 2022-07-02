Білоруські спецпризначенці звернулися до Лукашенка із закликом не вступати у війну проти України

Військовослужбовці 5-ї особливої бригади спеціального призначення збройних сил Республіки Білорусь написали звернення до Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в Білорусі. Про це написало видання «ГОРДОН» додавши фото листа, яке нібито видання отримало із власних джерел.
У листі білоруські військові наголошують, що весь особовий склад бригади готовий захищати кордони своєї країни «до останньої краплі крові, не зважаючи на тягар військової служби».
Однак зараз, за текстом листа офіцерів бригади, вони спостерігають «найгрубіше порушення» владою росії білоруської конституції, згідно з якою «Республіка Білорусь має верховенство і повноту влади на своїй території, самостійно здійснює внутрішню та зовнішню політику».
Автори звернення наголошують, що окупація рф територій дружньої Білорусі України та спроба президента рф володимира путіна втягнути Білорусь у війну «є нічим іншим, як знищенням суверенітету Республіки Білорусь». Військові звертають увагу, що підтримка путіна в агресії проти України «призведе до величезних людських втрат серед військових та цивільного населення», а вступ у війну проти України «і країн Європи та Америки, які підтримують її суверенітет», надовго зробить Білорусь державою-ізгоєм.
Військові двічі наголошують, що готові віддати життя, захищаючи свою батьківщину від агресії, але, вступаючи у загарбницьку війну проти дружньої держави, втратять право називатися офіцерами, «перетворившись на окупантів та воєнних злочинців».
Лист підписали офіцери бригади, зокрема майори, підполковники та полковник. Командира бригади серед підписантів немає.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер