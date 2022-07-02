Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці завершені

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27 червня 2022 року стало найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини

Сьогодні, о 13.25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Кременчуці на місці зруйнованого ТЦ «Амстор».

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

В той же час він не назвав остаточну кількість загиблих від ракетного удару російської армії, зазначивши, що ця кількість встановлюється.

- О 13.25 рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ТЦ «Амстор» у Кременчуці. Остаточна кількість загиблих встановлюється. 27 червня 2022 року стало найтрагічнішим днем у сучасній історії Полтавщини. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих…, - написав Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що сьогодні вранці міський голова Кременчука Віталій Малецький написав, що на сьогодні кількість загиблих та зниклих безвісти внаслідок ракетного терористисного акту в ТЦ «Амстор» становить 22 людини.