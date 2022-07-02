Патрульні у Кременчуці затримали водія авто, номерний знак якого перебуває у розшуку

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 540

Номери агрегатів кузова не відповідали записам у свідоцтві про реєстрацію автівки

Кременчуцькі патрульні виявили керманича з підробленими документами. Учора, 1 липня, патрулюючи проспектом Лесі Українки, інспектори помітили автомобіль BMW, водій якого порушував швидкісний режим.

Поліцейські зупинили авто та, перевіряючи документи, з'ясували, що номери агрегатів кузова не відповідають записам у свідоцтві про реєстрацію автівки. Згідно з базами даних, було також з’ясовано, що державний номерний знак перебуває у розшуку.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.