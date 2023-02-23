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Де знаходився Кременчуцький бібліотечний технікум, у якому навчалися 150 студентів

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 185

  

А ще у місті була бібліотечна школа із гуртожитком і стипендією

У Кременчуці працював бібліотечний технікум. Про це повідомили у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці.

Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 26 липня 1934 року «Про роботу масових бібліотек» суттєво збільшувалося асигнування на діяльність бібліотек і на підготовку бібліотечних кадрів. Зокрема, передбачалося відкриття бібліотечних технікумів у кожній із 7 областей республіки.

На виконання зазначеної постанови було реорганізовано 5 технікумів комуністичної освіти в бібліотечні технікуми, у тому числі й у Кременчуці. Так, у 1935 р. до всіх бібліотечних технікумів в Україні було зараховано загалом 855 абітурієнтів (90% з них – з селян і робітників, понад дві третини – жіноцтво). Зокрема, у Кременчуцькому – 150. Багато студентів з різних причин не завершували навчання, це явище спостерігалося до початку 1950-х рр.

Технікум у різні часи називався по-різному:

  • технікум політпросвітробітників;
  • бібліотечний технікум;
  • культурно-просвітницький технікум.

У ньому здійснювалася підготовка молодих кадрів для культурно-просвітніх установ – клубів, бібліотек, хат-читалень.

У 1936 році технікум розташовувався за адресою: вул. Маринського, 64.

 

З архівних матеріалів відомо, що у 1937 році на вул. Радянській, 3 працювала бібліотечна школа, в якій готували бібліотечних працівників районних та міських бібліотек. На 3-річне навчання приймали осіб від 16 до 30 років, які закінчили 7-річку. При цьому навчальному закладі були їдальня та гуртожиток. Студентам навіть нараховувалася стипендія. Для вступу необхідно було скласти іспит. Бібліотечна школа мала два приміщення з телефонами, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Тетяна Майдак, очільниця КЗК «КМПБ».

Зі спогадів Івана Федоровича Немченка:

«Цікаві та змістовні лекції з бібліографії читав В. І. Потрусаєв. Окремі теми з бібліографії викладав директор Кременчуцької міської бібліотеки І. К. Солодкий. Заняття з бібліотечної справи проводив А. М. Слуцький, завідувач одного з відділів міської бібліотеки. Він запрошував учнів технікуму відвідувати міську бібліотеку, набувати навичок роботи в бібліотеці, допомагати бібліотекарям.

Географію та економічні дисципліни викладав Г. Л. Шпортько. Це був віртуоз своєї справи: свої заняття з географії він завжди жваво й цікаво ілюстрував яскравими історичними фактами. Російську мову викладала М. О. Кравченко».

На жаль, після Другої Світової війни бібліотечний технікум так і не відновив свою роботу.

 

Більше про місцеву бібліотечну історію можна почитати у книзі за редакцією Тетяни Майдак «Історія бібліотечної справи Кременчука», яка є у філіях Кременчуцької міської публічної бібліотеки.

*На заголовному фото 1940 року: (зліва направо) Марфуша Яковенко, Надія Шишацька (с. Горби), Маруся Павлова (с. Андрусівка), Олена Посмашка, Роза Задорожня. Підпис зі звороту фотокартки: Бібліотечний технікум, гуртожиток, наша кімната.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: КЗК «КМПБ»; okrain.het
Теги: бібліотека технікум школа КЗК КМПБ історія Кременчука Тетяна Майдак
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