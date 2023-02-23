Де знаходився Кременчуцький бібліотечний технікум, у якому навчалися 150 студентів

У Кременчуці працював бібліотечний технікум. Про це повідомили у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці.
Згідно з постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 26 липня 1934 року «Про роботу масових бібліотек» суттєво збільшувалося асигнування на діяльність бібліотек і на підготовку бібліотечних кадрів. Зокрема, передбачалося відкриття бібліотечних технікумів у кожній із 7 областей республіки.
На виконання зазначеної постанови було реорганізовано 5 технікумів комуністичної освіти в бібліотечні технікуми, у тому числі й у Кременчуці. Так, у 1935 р. до всіх бібліотечних технікумів в Україні було зараховано загалом 855 абітурієнтів (90% з них – з селян і робітників, понад дві третини – жіноцтво). Зокрема, у Кременчуцькому – 150. Багато студентів з різних причин не завершували навчання, це явище спостерігалося до початку 1950-х рр.
Технікум у різні часи називався по-різному:
У ньому здійснювалася підготовка молодих кадрів для культурно-просвітніх установ – клубів, бібліотек, хат-читалень.
У 1936 році технікум розташовувався за адресою: вул. Маринського, 64.
Зі спогадів Івана Федоровича Немченка:
«Цікаві та змістовні лекції з бібліографії читав В. І. Потрусаєв. Окремі теми з бібліографії викладав директор Кременчуцької міської бібліотеки І. К. Солодкий. Заняття з бібліотечної справи проводив А. М. Слуцький, завідувач одного з відділів міської бібліотеки. Він запрошував учнів технікуму відвідувати міську бібліотеку, набувати навичок роботи в бібліотеці, допомагати бібліотекарям.
Географію та економічні дисципліни викладав Г. Л. Шпортько. Це був віртуоз своєї справи: свої заняття з географії він завжди жваво й цікаво ілюстрував яскравими історичними фактами. Російську мову викладала М. О. Кравченко».
На жаль, після Другої Світової війни бібліотечний технікум так і не відновив свою роботу.
Більше про місцеву бібліотечну історію можна почитати у книзі за редакцією Тетяни Майдак «Історія бібліотечної справи Кременчука», яка є у філіях Кременчуцької міської публічної бібліотеки.
*На заголовному фото 1940 року: (зліва направо) Марфуша Яковенко, Надія Шишацька (с. Горби), Маруся Павлова (с. Андрусівка), Олена Посмашка, Роза Задорожня. Підпис зі звороту фотокартки: Бібліотечний технікум, гуртожиток, наша кімната.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер