Чи виплатять ветеранам війни грошову допомогу до 5 травня у повному розмірі та як цього добитися

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 444

Кабінет міністрів України досі не прийняв постанову про розміри виплат щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня у 2023 році (ред. — до 5 травня, це не дата виплати, а назва допомоги згідно закону). Уряд має правову дилему через цю виплату, вирішення якої потребує або додаткових коштів, або ж відповідних змін у законодавстві.

По-перше, у державному бюджеті на 2023 рік для виплати цієї допомоги ветеранам передбачені менші видатки, ніж на це було минулого року: 1,120 млрд та 1,382 млрд грн відповідно. Хоча за рік повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість ветеранів війни, які мають право на цю грошову допомогу від держави, значно збільшилась, тож і фінансування відповідної статті витрат мало б бути більшим, ніж торік.

По-друге, восени минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7295, який передбачає перенесення дати цієї виплати на 14 жовтня — до Дня захисників і захисниць України. Ухвалення цього законопроєкту в цілому може відбутися у будь-який момент, а можливо парламент цього року його не розглядатиме. Тож є певна невизначеність у часі виплати та вірогідність її перенесення з весни на осінь.

Ну і найголовніше — це чергове рішення Конституційного Суду України щодо розмірів цих виплат, рішення Верховного Суду по зразковій справі № 440/2722/20, та нещодавнє рішення Касаційної палати ВСУ по справі №440/4157/21 щодо незаконності зменшення виплат ветеранам війни ставить перед урядом справжню правову дилему, яку йому доведеться вирішити найближчим часом.

З історії питання

Щорічна одноразова грошова допомога до 5 травня ветеранам війни виплачується з 1999 року. Щоправда, через кілька років після її впровадження, розмір цієї допомоги став встановлюватися рішенням Кабінетом Міністрів України у зменшеному розмірі. Це стало можливо завдяки змінам ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу», внесеним під час прийняття ЗУ «Про державний бюджет України на 2007 рік».

До цієї зміни розмір разової грошової допомоги до 5 травня різним категоріям ветеранів війни визначався у кількості мінімальних пенсій за віком: для учасників бойових дій — 5 мінімальних пенсій, для осіб з інвалідністю внаслідок війни — 7, 8 або 10 в залежності від групи інвалідності, а для учасників війни та членів сімей загиблих — 3 мінімальні пенсії. У новій редакції закону записали, що разова грошова допомога виплачується «у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України».

І хоча ці зміни до закону майже одразу були визнані неконституційними рішеннями Конституційного Суду України №6-рп/2007 від 9.07.2007 р. та №10-рп/2008 від 22.05.2008 р., Кабмін продовжував щороку визначати розмір грошової допомоги ветеранам до 5 травня своєю постановою. А наприкінці 2014 року таке право уряду закріпили ще й змінами Бюджетного кодексу. Його доповнили пунктом, який визначив, що норми та положення статей 12-16 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу», застосовуються «у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів». У згаданих статтях якраз і йдеться про пільги різним категоріям ветеранів війни, зокрема цю виплату. Уряд продовжував визначати розмір допомоги ветеранам війни до 5 травня у зменшеному розмірі.

Так, у 2015 році учасники бойових дій отримали по 875 грн, у 2016 — 920 грн, у 2017 — 1200 грн, у 2018 — 1265 грн, у 2019 — 1295 грн, у 2020 — 1390 грн, а останні два роки — по 1491 грн.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримували трохи більше, зокрема у 2021 та 2022 роках їм виплачували по 3391, 3906 та 4421 грн в залежності від групи інвалідності. Члени сімей загиблих та дружини померлих ветеранів війни отримували 966 грн, а учасники війни – 612 грн. Нагадаємо, що розмір однієї мінімальної пенсії, який мав би використовуватися для розрахунку цих виплат, станом на 1.01.2022 році дорівнював 1934 грн.

Правова ситуація змінилась – як діятиме уряд?

За останні роки правова ситуація щодо цієї виплати ветеранам війни кардинально змінилася.

По-перше, Конституційний суд України знову був вимушений повернутися до цього питання і своїм рішенням від 27.02.2020 року № 3-р/2020 визнав зміни, внесені до п. 26 Бюджетного кодексу, якими Кабміну делегували повноваження щодо визначення розміру виплат ветеранам війни до 5 травня, неконституційними. В мотивації свого рішення суд підкреслив, що «держава не може в односторонньому порядку відмовитися від зобов’язання щодо соціального захисту осіб, які вже виконали свій обов’язок перед державою щодо захисту її суверенітету і територіальної цілісності» та що невиконання державою соціальних зобов’язань перед ветеранами війни «підриває довіру до держави».

Крім того, КСУ дійшов висновку, що кодексом не можна вносити зміни до інших законів України, зупиняти їх дію чи скасовувати їх окремі норми.

Таким чином Конституційний суд України своїм рішенням втретє зробив висновок щодо неконституційності обмеження розмірів виплати до 5 травня спеціальними актами згідно з наявними фінансовими можливостями та визнав неконституційність таких актів.

Цим він юридично повернув дію норми, яка існувала в законі з 1999 року та передбачала виплати допомоги до 5 травня у розмірі кратному до мінімальної пенсії.

Отже, ця щорічна допомога ветеранам війни має виплачуватися:

учасникам бойових дій — у розмірі 5 мінімальних пенсій за віком;

особам з інвалідністю внаслідок війни в залежності від групи інвалідності — від 7 до 10 мінімальних пенсій за віком;

учасникам війни та членам сімей загиблих — у розмірі 3 мінімальних пенсій за віком.

По-друге, Верховний Суд України 29.09.2020 року ухвалив рішення по зразковій справі № 440/2722/20 щодо розміру виплати ветерану війни разової щорічної грошової допомоги до 5 травня, яким залишив у силі рішення Полтавського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправною бездіяльність обласного Центру по нарахуванню та здійсненню соцвиплат. Велика Палата ВСУ розглянула це рішення і залишила його без змін (постанова від 13 січня 2021 року).

Суд зобов’язав Центр нарахувати та виплатити недоплачену грошову допомогу інваліду війни II групи до суми 8 мінімальних пенсій за віком (станом на 2020 рік це 13104 грн). У рішення суду наголошується, що під час розгляду таких справ необхідно керуватися редакцією ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яка передбачає виплату грошової допомоги до 5 травня у розмірах, що кратні мінімальним пенсіям за віком. І тепер усі адміністративні суди при розгляді аналогічних справ зобов’язані враховувати правові висновки ВСУ, викладені у рішенні за результатами розгляду цієї зразкової справи. Отже, вірогідність позитивних рішень для ветеранів, які будуть оскаржувати зменшений розмір виплати до 5 травня, майже стовідсоткова.

По-третє, у листопаді 2022 року Верховний Суд України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Кабінету міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.12.2021 по справі №440/4157/21 щодо незаконності зменшення виплат ветеранам війни та визнав протиправним зменшення розміру одноразової грошової виплати ветеранам війни до 5 травня.

Ця справа цікава тим, що позивач звернувся до суду, зазначаючи у своїй заяві окрім незаконності зменшення учасникам бойових дій розміру щорічної одноразової виплати до 5 травня ще й вимогу визнати протиправною та нечинною урядову постанову від 07.05.2022 р. № 540 «Деякі питання виплати у 2022 році разової грошової допомоги, передбаченої законами «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» у частині осіб, які віднесені до учасників бойових дій.

І суд визнав цю постанову уряду протиправною в частині виплати разової грошової допомоги до 5 травня 2022 року учасникам бойових дій у зменшеному розмірі.

Коли Кабмін ухвалить постанову про розміри цієї виплати у 2023 році?

Зазвичай Кабмін затверджує постанову про розміри виплат одноразової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня за пару місяців до початку проведення цих виплат. У 2021 році таке рішення приймалося 8 квітня, у 2020 році - 19 лютого, а у 2019 році – 20 березня. Щоправда, минулого року уряд ухвалив постанову про виплати щорічної грошової допомоги ветеранам лише 7 травня, що було зрозуміло через ситуацію з повномасштабним вторгненням російських військ.

Цього року рішення може бути ухвалено й пізніше, якщо народні депутати приймуть в цілому законопроєкт №7295, який передбачає зміни щодо строків проведення цієї виплати. Її пропонується перенести до Дня захисників та захисниць України (14 жовтня). Крім того, цим законопроєктом, всупереч трьом рішенням Конституційного суду з цього приводу, Кабміну знову надається право встановлювати розміри та порядок здійснення такої допомоги. До речі, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради висловило своє зауваження до цього законопроєкту і зазначило, що згадані норми мають регулюватися законами, а не підзаконними актами (ред. – постанови Кабміну). Окрім дати, до якої буде приурочена ця грошова допомога ветеранам, залишається відкритим питання щодо її розміру.

Виходячи із коштів держбюджету 2023 року, передбачених на цю виплату, можна спрогнозувати, що вона буде визначена урядом на рівні минулого року, або ж близько до того. Тобто знову у зменшеному розмірі.

Хоча, за логікою права, ці виплати мають відбуватися за рішеннями Конституційного та Верховного судів, тобто у кратних розмірах мінімальної пенсії відповідно до пільгового статусу ветерана війни.

Але, щоб профінансувати ці виплати потрібно вносити зміни до закону про держбюджет та знаходити джерела додаткових надходжень для фінансування додаткових видатків. Або ж зменшувати витрати по інших статтях держбюджету, що в умовах воєнного стану доволі проблематично. Дилема для уряду не з легких, а часу на її вирішення залишається небагато. А тому вірогідність того, що уряд знову прийме постанову зі зменшеними розмірами виплат ветеранам війни дуже велика.

— Насправді у Кабміна немає простору для маневрів. Треба або платити ветеранам війни згідно з відновленою редакцією закону — у кратному розмірі до мінімальних пенсій відповідно до їх статусу, або знову робити виплати у зменшеному розмірі, як це було у попередні роки. Але в другому випадку слід готуватися до того, що ветерани завалять суди позовами, виграють ці судові справи, і сплачувати після цього доведеться не тільки повний розмір грошової допомоги, а й судові та виконавчі збори й витрати на юридичну допомогу. А це набагато більше, — зазначила кременчуцький адвокат Жанна Лисенко.

Варто зазначити, що підготовка законопроєкту №7295 — це не перша спроба народних депутатів прийти на допомогу уряду в узаконенні зменшення розміру щорічної грошової допомоги ветеранам війни. У січні 2021 року до Верховної Ради був поданий законопроєкт №4683 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 5 травня. У ньому пропонувалось суттєво зменшити цю виплату та пропонувались конкретні її розміри. Автори законопроєкту намагалися нівелювати рішення Конституційного суду щодо забезпечення таких виплат у кратному розмірі до мінімальних пенсій відповідно до статусу пільговика, але вчасно схаменулись і у лютому 2021 року цей законопроєкт був відкликаний.

Що робити ветеранам війни у разі отримання грошової допомоги цього року у зменшеному розмірі?

Такий варіант цілком можливий. А з огляду на заплановані видатки статті держбюджету, яка передбачена на ці виплати, і найбільш вірогідний. Якщо таке станеться, то ветеранам війни треба розуміти, що можна відстояти свої права. З урахуванням усього вищевикладеного, це буде зробити не надто складно, хоча треба буде докласти певних зусиль та витратити трохи свого часу.

Захистити свої права у такому випадку можна буде лише через суд

Тисячі ветеранів війни протягом останніх років зверталися з позовами до суду щодо виплати недоплаченої частини грошової допомоги допомогу до 5 травня у розмірі кратному мінімальним пенсіям за віком відповідно до статусу ветерана війни. І майже всі вони виграли судові справи. По всім таким позовам судом були прийняті рішення щодо доплати ветеранам з урахуванням раніше виплаченої суми. Підтвердження цьому можна знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Зокрема, це рішення по судовим справам №440/6906/20, №440/6341/21 (учасники бойових дій), №440/9036/21 (особа з інвалідністю внаслідок війн).

За консультацією з цього приводу ми звернулися до кременчуцького адвоката Жанни Лисенко, яка має досвід захисту ветеранів по таким справам.

За її словами, перше, що потрібно буде зробити у такому разі — це письмово звернутися до органу Пенсійного фонду Україні (ред. - цього року усі виплати по пільгах здійснюють органи ПФУ, а не соціального захисту населення) чи командира військової частини (ред. - для тих, хто перебуває на військовій службі та отримує цю виплату через військову частину) з вимогою виплатити недоплачену грошову допомогу до 5 травня у розмірі від 5 до 10 мінімальних пенсій за віком (в залежності від статусу ветерана війни) та з урахуванням вже виплаченої суми.

Після отримання письмової відповіді з відмовою у здійсненні доплати можна звертатися до суду за захистом порушених прав. Що важливо – позов до суду має бути поданий не пізніше 6 місяців з дня, коли вам стало відомо про порушення ваших прав. Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни звільняються від судового збору у таких справах, тобто для них такий позов нічого не буде коштувати.

Отже, все що потрібно зробити, це написати звернення (ред. — рапорт для військовослужбовців), отримати письмову відмову та звернутися з позовом до адміністративного суду. Зважаючи на особливості цих справ та те, що у майбутній постанові Кабінету міністрів України щодо порядку та розміру цих виплат можуть бути різні нововведення та нюанси, які наразі неможливо передбачити, краще цю справу довірити досвідченому адвокату, який не тільки складе позовну заяву, а й буде її супроводжувати при розгляді в суді із самого початку до проведення виплат.

— Такі адміністративні справи, зважаючи на наявність рішення Верховного Суду по зразковій справі, можна вважати майже на стовідсотково виграшні. Але при їх розгляді є багато юридичних нюансів, без врахування яких можна не отримати позитивного рішення суду, даремно витратити час та залишитися ні з чим. Тому, краще скористатися допомогою досвідченого адвоката, який не тільки підготує позовну заяву, а й буде брати участь у розгляді цієї справи в суді без залучення позивача. Тобто, самому ветерану війни не потрібно буде нікуди ходити та нічого пояснювати. Усе за нього зробить адвокат, — пояснила Жанна Лисенко.

Вона додала, що на підготовку позову, його розгляд у суді першої інстанції, а можливо й в апеляційному суді, треба буде зачекати кілька місяців — зазвичай до пів року, і додала, що воєнний стан нічим не заважає позитивному рішенні у таких судових справах.

Жанна Лисенко висловила готовність надати ветеранам війни юридичні консультації з цих питань та дозволила редакції опублікувати свій номер телефону — 0979404341 (Лисенко Жанна Олександрівна).

Адвокат приймає у Центрі юридичних консультацій на вулиці Університетській (Першотравневій), 39, кабінет 9.