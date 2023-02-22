Військового з Кременчуччини Євгена Семенова посмертно нагородили орденом «За мужність»

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У Горішніх Плавнях на засіданні сесії міської ради родині солдата Євгенія Семеновича Семенова посмертно вручили державну нагороду орден «За мужність» III ступеня. Нагороду вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі (Указ Президента України № 433/2022 від 22 червня 2022 року).