Загинув військовий з Кременчуччини Євген Семенов

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20 березня загинув солдат Збройних сил України, житель села Салівка Кременчуцького району Євген Сергійович Семенов.

Військовий народився 24 липня 1994 року у Горішніх Плавнях. У 2011 році закінчив Салівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. Навчався у льотному коледжі Кременчука. Працював у ДП «Ферротранс», у КП «СпецЕко».

29 червня 2021 року призваний на військову службу за контрактом у Збройні сили України.

У бою з ворогом у Лисичанську Луганської області Євген Семенов отримав поранення, не сумісні з життям. Без батька залишився чотирирічний син Олександр.