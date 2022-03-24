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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Збройні сили України відкинули окупантів від Києва на 25-35 кілометрів, – Пентагон

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 776

 

80% території Ірпеня в Київській області контролюється Збройними силами України та територіальною обороною

Пентагон повідомив про серйозний успіх ЗСУ під Києвом – орків відкинули на 25-35 кілометрів. Як стверджують у Міноборони США, станом на 24 березня позиції окупантів знаходяться від української столиці на відстані 55 км, що приблизно наполовину далі, ніж днем раніше.

Східний фланг орків навколо Києва був змушений частково відступити через неможливість прорвати кільце оборони.

Збройні сили України оточили окупантів під Києвом - у районі Ірпеня-Бучі-Гостомеля

Крім того, 80% території Ірпеня в Київській області контролюється Збройними силами України та територіальною обороною. Як розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону, російським військам не вдалося захопити місто.

Водночас в Ірпені, за його словами, знаходиться багато диверсійних груп та мародерів. Про це повідомляють самі місцеві жителі.

Ірпінь перебуває під сильними обстрілами з мінометів та «Градів». По місту уже випустили 20 залпів по 10 касет.

Раніше міський голова Ірпеня повідомив, що окупанти знищили його будинок. Маркушин сказав, він дивом залишився живим – зранку пішов на завдання.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Макс Лєвін, Ігор Клименко
Теги: війна Київ російські окупанти Ірпінь
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