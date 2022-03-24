Збройні сили України відкинули окупантів від Києва на 25-35 кілометрів, – Пентагон

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 776

Пентагон повідомив про серйозний успіх ЗСУ під Києвом – орків відкинули на 25-35 кілометрів. Як стверджують у Міноборони США, станом на 24 березня позиції окупантів знаходяться від української столиці на відстані 55 км, що приблизно наполовину далі, ніж днем раніше.

Східний фланг орків навколо Києва був змушений частково відступити через неможливість прорвати кільце оборони.

Крім того, 80% території Ірпеня в Київській області контролюється Збройними силами України та територіальною обороною. Як розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин в ефірі телемарафону, російським військам не вдалося захопити місто.

Водночас в Ірпені, за його словами, знаходиться багато диверсійних груп та мародерів. Про це повідомляють самі місцеві жителі.

Ірпінь перебуває під сильними обстрілами з мінометів та «Градів». По місту уже випустили 20 залпів по 10 касет.

Раніше міський голова Ірпеня повідомив, що окупанти знищили його будинок. Маркушин сказав, він дивом залишився живим – зранку пішов на завдання.