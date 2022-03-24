Смертельно небезпечні ігри: на Запоріжжі троє дітей підірвалися на міні

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 525

Запорізька ОДА повідомляє, що в у селі Обільне Мелітопольського району троє дітей знайшли небезпечний предмет (ймовірно міна або вибухонебезпечний боєприпас) та грали з ним, доки він не здетонував.

Дітей 14, 13 та 12 років ушпиталили до Мелітопольської лікарні. 13-річна дитина знаходиться в реанімації.

Через посилення обстрілів у Запорізькій області за останній тиждень постраждало багато мирних жителів. На лінії вогню залишається дедалі більше невикористаних боєприпасів і, на жаль, найбільшу загрозу вони становлять для дітей. Такі залишки війни загрожують безпеці дітей та призводять до травм, каліцтв і навіть втрати життя. Шановні батьки, пояснюйте своїм дітям правила безпечної поведінки під час війни, бо вони можуть стати жертвами російського війська навіть там, немає активних бойових дій!

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-«метелики». Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались. І про це все потрібно розповідати дітям. Адже вони можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети.

Протипіхотні міни-«метелики» мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.

Українці, якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет або щось схоже на нього, за можливістю повідомте рятувальників та поліцію про знахідку! А також дотримуйтесь відповідних правил: оминайте снаряди та не чіпайте підозрілі предмети.