За добу у Кременчуці та на його околицях затримали 3 п’яних водіїв – їх автівки вилучили

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 665

За минулу добу Національною поліцією у Кременчуці, Піщаному та Вільній Терешківці було виявлено трьох нетверезих водіїв за кермом автомобілів. За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, за усіма цими випадками правопорушень складені адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Автівки п’яниць вилучені та поставлені на штрафмайданчики.

В умовах воєнного стану окрім величезних штрафів за такі правопорушення автомобілі водіїв, що вживають алкогольні напої за кермом, конфісковують та направляють на потреби ЗСУ.

Отже, пити за кермом може лише той, у кого є зайва автівка та надто багато грошей. Втім, допомогти ЗСУ можна в інший спосіб – просто перерахувати гроші на відповідний рахунок та добровільно передати свій автомобіль на потреби армії. А не ганьбитись через притягнення до адміністративної відповідальності з конфіскацією автівки.