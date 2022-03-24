Увага! Оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавщині!

Сьогодні, 11:25 Переглядів: 165

Зберігайте спокій і йдіть в укриття!

24 березня об 11.22 була оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавщині!

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