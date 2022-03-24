Місяць війни: скільки техніки та російських вояк знищили українські захисники

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 186

Черга в пекло для рашистів стає довшою

Генеральний штаб ЗСУ повідомив загальні бойові втрати противника за місяць війни України з росією – з 24.02 по 24.03:

особового складу - близько 15800 осіб,

танків ‒ 530 од,

бойових броньованих машин ‒ 1597 од,

артилерійських систем – 280 од,

РСЗВ - 82 од,

засоби ППО - 47 од,

літаків – 108 од,

гелікоптерів – 124 од,

автомобільної техніки - 1033 од,

кораблі/катери - 4 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50,

спеціальна техніка - 16.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Отак наші захисники б'ють русню!

Також стало відомо, що днями на півночі України частково знищили, а частково захопили колону забезпечення російських окупантів.

Спротив триває! Разом переможемо!