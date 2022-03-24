Місяць війни: скільки техніки та російських вояк знищили українські захисники

Черга в пекло для рашистів стає довшою
Генеральний штаб ЗСУ повідомив загальні бойові втрати противника за місяць війни України з росією – з 24.02 по 24.03:
- особового складу - близько 15800 осіб,
- танків ‒ 530 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
- артилерійських систем – 280 од,
- РСЗВ - 82 од,
- засоби ППО - 47 од,
- літаків – 108 од,
- гелікоптерів – 124 од,
- автомобільної техніки - 1033 од,
- кораблі/катери - 4 од,
- цистерн з ПММ - 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50,
- спеціальна техніка - 16.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Отак наші захисники б'ють русню!
Також стало відомо, що днями на півночі України частково знищили, а частково захопили колону забезпечення російських окупантів.
Спротив триває! Разом переможемо!
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