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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Місяць війни: скільки техніки та російських вояк знищили українські захисники

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 186

 

Черга в пекло для рашистів стає довшою

Генеральний штаб ЗСУ повідомив загальні бойові втрати противника за місяць війни України з росією – з 24.02 по 24.03:

  • особового складу - близько 15800 осіб,
  • танків ‒ 530 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
  • артилерійських систем – 280 од,
  • РСЗВ - 82 од,
  • засоби ППО - 47 од,
  • літаків – 108 од,
  • гелікоптерів – 124 од,
  • автомобільної техніки - 1033 од,
  • кораблі/катери - 4 од,
  • цистерн з ПММ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50,
  • спеціальна техніка - 16.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Отак наші захисники б'ють русню!

Також стало відомо, що днями на півночі України частково знищили, а частково захопили колону забезпечення російських окупантів.

Спротив триває! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати Росія
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