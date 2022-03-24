Площа підпалів скоротилась, але їх кількість не меншає – Кременчуцька РВА готує нові обмеження

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.
На жаль, підпали сухої трави та очерету у районі не припиняються. За вчорашній день, як і за позавчорашній, зафіксовано 10 таких випадків. Щоправда, площі випалених ділянок значно зменшились. Припинились підпали на територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад, де за останні два дні були введені додаткові обмеження - цілодобова комендантська година на окремих ділянках місцевості. Зокрема, було заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула та деяких інших районів.
Вчора підпали сухої рослинності фіксувалися поблизу Кременчука, Нової Знам’янки, Вільної Терешківки, Піщаного, Кам’яних Потоків, Горішніх Плавнів та Козельщини.
За його словами, введення цілодобової комендантської години на окремих територіях полегшило роботу поліції щодо обмеження доступу осіб до пожежонебезнечних ділянок та унеможливлення підпалів сухої рослинності.
Адже підпали не тільки створюють небезпеку для людей, шкодять природі та довкіллю, а й відволікають сили та ресурси ДСНС на їх гасіння.
Нагадуємо, що з 2020 року в Україні посилена відповідальність за такі правопорушення:
Посилена також адміністративна відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. Зокрема, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на узбіччі автомобільних доріг і залізниць, у парках… тягнуть за собою накладення штрафу:
Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу:
Не будьте байдужими, бережіть себе та природу, не порушуйте законодавство, а в разі виявлення випадків незаконного спалювання сухостою повідомляйте поліцію за номером «102».