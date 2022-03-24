Площа підпалів скоротилась, але їх кількість не меншає – Кременчуцька РВА готує нові обмеження

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 349

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік на ранковому брифінгу повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.

На жаль, підпали сухої трави та очерету у районі не припиняються. За вчорашній день, як і за позавчорашній, зафіксовано 10 таких випадків. Щоправда, площі випалених ділянок значно зменшились. Припинились підпали на територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад, де за останні два дні були введені додаткові обмеження - цілодобова комендантська година на окремих ділянках місцевості. Зокрема, було заборонено пересування та перебування людей вздовж річки Сула та деяких інших районів.

Вчора підпали сухої рослинності фіксувалися поблизу Кременчука, Нової Знам’янки, Вільної Терешківки, Піщаного, Кам’яних Потоків, Горішніх Плавнів та Козельщини.

- Введення цілодобової комендантської години на окремих територіях Семенівської та Оболонської територіальних громад дало позитивні результати – за вчора там підпалів не було. Ми розглядаємо можливість введення додаткових обмежень у тих громадах, де будуть підпали: збільшення часу комендантської години – її початок з 16 години – та введення заборони на продаж пива та слабоалкогольних напоїв, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, введення цілодобової комендантської години на окремих територіях полегшило роботу поліції щодо обмеження доступу осіб до пожежонебезнечних ділянок та унеможливлення підпалів сухої рослинності.

- Я знову звертаюсь до усіх мешканців Кременчуцького району – не підпалюйте суху рослинність. А якщо стали свідком таких підпалів – негайно повідомляйте поліцію. Підпалювачі будуть жорстко каратися, - наголосив Олег Лєднік та додав, що наше завдання сьогодні – боротися з ворогом, а не займатися ліквідацією пожеж, які умисно роблять деякі громадяни, які, мабуть, несповна розуму.

Адже підпали не тільки створюють небезпеку для людей, шкодять природі та довкіллю, а й відволікають сили та ресурси ДСНС на їх гасіння.

Нагадуємо, що з 2020 року в Україні посилена відповідальність за такі правопорушення:

за забруднення атмосферного повітря накладається штраф від 30600 грн до 61200 грн або встановлюється обмеження волі на строк до 3-х років,

за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем на винну особу може бути накладено штраф у розмірі від 91800 грн до 153000 грн або встановлено обмеження волі на строк від 2-х до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Посилена також адміністративна відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. Зокрема, випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю на узбіччі автомобільних доріг і залізниць, у парках… тягнуть за собою накладення штрафу:

на громадян – від 3060 грн до 6120 грн ;

– ; на посадових осіб – від 15300 грн до 21420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу:

на громадян – від 6120 грн до 12240 грн;

на посадових осіб – від 21420 грн до 30600 грн.

Не будьте байдужими, бережіть себе та природу, не порушуйте законодавство, а в разі виявлення випадків незаконного спалювання сухостою повідомляйте поліцію за номером «102».